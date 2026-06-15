Dopo i primi giorni di gare, da lunedì 15 a domenica 21 giugno continuano, con nuove partite, i Mondiali 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Di seguito vi sveliamo gli orari e quali match vedere sulle reti Rai e su DAZN.

Mondiali 2026 partite 15 21 giugno, gli incontri Rai

Di seguito gli incontri trasmessi in diretta e in chiaro su Rai 1, con i telecronisti e gli orari:

Lunedì 15 giugno: Belgio-Egitto dalle 21:00, commento di Gianluigi Zamponi e German Denis;

dalle 21:00, commento di e Martedì 16 giugno: Francia-Senegal dalle 21:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle 21:00, commento di e Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia dalle 22:00, commento di Stefano Bizzotto-Andrea Stramaccioni;

dalle 22:00, commento di Giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia dalle 21:00, commento di Luca De Capitani e German Denis;

dalle 21:00, commento di e Venerdì 19 giugno: Stati Uniti-Australia dalle 21:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle 21:00, commento di e Sabato 20 giugno: Germania-Costa D’Avorio dalle 22:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani;

dalle 22:00, commento di e Domenica 21 giugno: Belgio-Iran dalle 21:00, commento di Giuseppe Galati e Lele Adani.

Solamente due puntate per Affari Tuoi

Cambia, a causa della messa in onda dei Mondiali 2026, la consueta programmazione tv di Rai 1. Ancora una volta, il format destinato a subire le maggiori modifiche al consueto palinsesto è Affari Tuoi. Il game show, guidato da Stefano De Martino, nella settimana che va dal 15 al 21 giugno va in onda solamente due volte, nell’access prime time di mercoledì 17 e sabato 20 giugno. In tutte le altre giornate, in access prime time c’è il pre-partita condotto da Paola Ferrari, che cede la linea, alle 21:00, all’incontro vero e proprio. Confermato, invece, l’appuntamento con Cinque Minuti di Bruno Vespa, in onda regolarmente tutti i giorni, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1.

Mondiali 2026 partite 15 21 giugno, la programmazione tv di DAZN

Differente la situazione di DAZN, che dal 15 al 21 giugno propone, in diretta e in esclusiva, tutti gli incontri dei Mondiali 2026.

Lunedì 15 giugno:

Spagna-Capo Verde dalle 18:00, telecronisti Dario Mastroianni e Antonio Di Gennaro;

dalle 18:00, telecronisti e Belgio-Egitto dalle 21:00, telecronisti Andrea Marinozzi e Christian Brocchi.

Martedì 16 giugno:

Arabia Saudita-Uruguay dalle 00:00, telecronista Alberto Santi;

dalle 00:00, telecronista Iran-Nuova Zelanda dalle 03:00, telecronista Lorenzo Del Papa;

dalle 03:00, telecronista Francia-Senegal dalle 21:00, telecronista Andrea Marinozzi.

Mercoledì 17 giugno:

Iraq-Norvegia dalle 00:00, telecronista Ricky Buscaglia;

dalle 00:00, telecronista Argentina-Algeria dalle 03:00, telecronista Riccardo Mancini;

dalle 03:00, telecronista Austria-Giordania dalle 06:00, telecronista Marco Calabresi.

dalle 06:00, telecronista Portogallo-Congo dalle 19:00, telecronisti Andrea Marinozzi e Fabio Bazzani ;

dalle 19:00, telecronisti e ; Inghilterra-Croazia dalle 22:00, telecronisti Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Giovedì 18 giugno:

Ghana-Panama dalle 01:00, telecronista Luca Farina;

dalle 01:00, telecronista Uzbekistan-Colombia dalle 04:00, telecronista Dario Mastroianni;

dalle 04:00, telecronista Repubblica Ceca-Sud Africa dalle 18:00, telecronista non ancora comunicato;

dalle 18:00, telecronista non ancora comunicato; Svizzera-Bosnia Erzegovina dalle 21:00, telecronisti Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.

Venerdì 19 giugno:

Canada-Qatar dalle 00:00, telecronista Alessandro Iori;

dalle 00:00, telecronista Messico-Corea Del Sud dalle 03:00, telecronista Alberto Santi;

dalle 03:00, telecronista Stati Uniti-Australia dalle 21:00, telecronista Riccardo Mancini e Christian Brocchi.

Sabato 20 giugno:

Scozia-Marocco dalle 00:00, telecronista Andrea Marinozzi;

dalle 00:00, telecronista Brasile-Haiti dalle 02:30, telecronista Dario Mastroianni;

dalle 02:30, telecronista Turchia-Paraguay dalle 05:00, telecronista Gabriele Giustiniani;

dalle 05:00, telecronista Paesi Bassi-Svezia dalle 19:00, telecronisti Ricky Buscaglia e Alessandro Budel;

dalle 19:00, telecronisti e Germania-Costa D’Avorio dalle 22:00, telecronisti Andrea Marinozzi e Fabio Bazzani.

Domenica 21 giugno: