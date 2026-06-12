Giovedì 11 giugno si è svolta la Cerimonia di Apertura dei Mondiali di calcio 2026 e per la Rai ci sono già i primi problemi, dovuti al taglio dell’esibizione di Shakira. Un errore, come ha ammesso poco dopo la TV di Stato, che ha scatenato polemiche.

Cerimonia di apertura Mondiali Rai esibizione Shakira, l’esibizione di Shakira tagliata

Rai 1 si è collegata con lo Stadio Atzeca in Messico, dove si è svolta la Cerimonia di Apertura dei Mondiali di calcio, a partire dalle ore 19:30 circa. Le telecamere hanno seguito le varie esibizioni che hanno preceduto il primo match del torneo.

Il momento più atteso era senz’altro quello della performance di Shakira sulle note di Dai Dai, colonna sonora del campionato. Peccato che il pubblico italiano collegato sull’ammiraglia Rai non abbia potuto godere di tale esibizione nella propria interezza, perché è stata tagliata per cedere la linea al TG1.

Cerimonia di apertura Mondiali Rai esibizione Shakira, le scuse della TV di Stato

Oltre al danno, la beffa. Nei titoli del TG1, infatti, si è parlato proprio di Shakira, che avrebbe addirittura “incantato” il pubblico nella cerimonia inaugurale, alimentando ulteriormente il dispiacere per non aver potuto assistere, nella propria interezza, all’evento. Tale errore ha, inevitabilmente, scatenato le proteste sui social, al punto che la Rai è intervenuta con una nota di scuse: “La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. L’interruzione un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al TG1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico“.

Andrea Bocelli oramai un esperto negli eventi internazionali

Al di là di questo errore, sicuramente grave, la Cerimonia di Apertura dei Mondiali è risultata comunque piacevole, anche grazie a una telecronaca ben fatta firmata da Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. Durante l’evento anche l’Italia è stata protagonista con Andrea Bocelli, oramai esperto nelle Cerimonie di Apertura: il tenore, infatti, ha aperto l’EXPO 2015 e quello 2020, oltre ad essersi esibito allo spettacolo inaugurale degli Europei disputati nel 2021 e della recente Olimpiade di Milano-Cortina.

Per quanto riguarda gli ascolti, la Cerimonia di Apertura dei Mondiali di calcio 2026 ha tenuto compagnia, dalle 19:35 fino alle 20:00 circa, a 2 milioni e 940 mila spettatori con il 22,1% di share. Si tratta di un dato che, seppur positivo, è più basso rispetto a quello che solitamente ottiene Reazione a Catena nella medesima fascia oraria. Il 10 giugno, ad esempio, il game di Pino Insegno, nel segmento intitolato Reazione a Catena, ha divertito più di 3 milioni e 200 mila persone con il 25,2%.

Decisamente migliori gli ascolti della partita Messico-Sud Africa, che in prima serata ha ottenuto un eccellente 27,1% di share con 4 milioni e 758 mila spettatori.