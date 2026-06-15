Le Gira Gira sono le prime campionesse della nuova edizione di Reazione a Catena. Il game show di Rai 1, dopo la fine del Torneo che ha incoronato I Tre di Denari, è ripartito con il formato ordinario, proposto tutti i giorni nella fascia preserale della rete ammiraglia.

Reazione a Catena Le Gira Gira, chi sono le campionesse

La prima squadra campione di Reazione a Catena è Le Gira Gira, formata da Sara, Mara e Matilde. Quest’ultima è la portavoce del team e ha raccontato: “Siamo molto emozionate. Abbiamo scelto questo nome perché ci piace andare in giro e viaggiare, ma alla fine ci ritroviamo sempre a passare del tempo insieme“. Le tre sono amiche e colleghe di università. Matilde e Sara sono originarie di Treviso, mentre Mara è nata ad Avellino ma si è spostata a Trieste proprio per frequentare l’Università.

Come è andata la partita

Le Gira Gira, a Reazione a Catena di domenica 14 giugno, hanno affrontato I Bielli e Buoni, compagine formata da Alessandro, Denis e Pierpaolo, tutti e tre studenti di ingegneria meccanica e provenienti da Milano. La sfida, come sempre, è partita con la manche de Le Parole Mancanti, ed è proseguita con tutti i giochi classici del format.

I Bielli e Buoni hanno, in breve tempo, preso le distanze, accumulando un jackpot provvisorio di ben 108 mila euro, contro gli appena 34 mila euro messi da parte da Le Gira Gira. Queste ultime hanno avuto, così, la possibilità di affrontare la Zot, catena di parole che se, risolta, assegna dei secondi bonus per L’Intesa Vincente. Le tre, tuttavia, non sono riuscite a sfruttare l’occasione, perdendo così cinque secondi.

Ne L’Intesa vincente, Le Gira Gira hanno mostrato di essere molto brave, indovinando ben 11 parole. I Bielli e Buoni, invece, hanno commesso diversi errori, fermandosi ad appena 7 punti.

Reazione a Catena Le Gira Gira, come è andato il gioco finale

Le Gira Gira, divenute nuove campionesse di Reazione a Catena, hanno affrontato L’Ultima catena con un budget provvisorio di 86 mila euro. Cifra, questa, che si è ridotta ad appena 672 euro dopo che le tre concorrenti hanno commesso diversi errori.

Sara, Mara e Matilde, arrivate a L’Ultima parola, hanno deciso di dimezzare ulteriormente il montepremi a 336 euro per acquisire il terzo elemento. Per portare a casa il montepremi hanno dovuto individuare il termine con Re iniziale ed O finale da associare a Credito e Avanzo. Dopo qualche secondo di riflessione, il trio ha puntato tutto su Resto, ma il lemma vincente era Residuo.