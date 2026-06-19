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MotoGP della Repubblica Ceca, la programmazione tv del fine settimana: i telecronisti e gli orari, le sessioni in onda su Sky e TV8

Matteo Tuveri
19 Giugno 2026 2 Minuti di lettura
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Nuovo appuntamento nel motomondiale. Nel fine settimana dal 19 al 21 giugno si svolge il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

MotoGP Repubblica Ceca programmazione tv, si corre a Brno

Il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP si svolge presso il circuito di Brno. Si tratta di un tracciato lungo poco più di 5 km e 400 metri, che contiene 14 curve e che ha una lunghissima storia alle spalle. L’inaugurazione, infatti, è datata 1920 e, nel tempo, la pista ha avuto numerose variazioni. Al momento, il record per il giro più veloce è stato ottenuto nel 2014. A realizzarlo è lo spagnolo Dani Pedrosa, che in sella alla sua Honda è riuscito a completare un giro in 1’56.027.

Continua ad essere molto corta la classifica della MotoGP. Al primo posto c’è Bezzecchi a quota 180 punti, seguito da Martin con 160 punti. Al terzo posto c’è Di Giannantonio, con 138 lunghezze. Quarto, infine, Acosta, con 132 punti. Le distanze, fra i piloti di vertice, sono minime.

MotoGP Repubblica Ceca programmazione tv

Dove vedere le sessioni

Dopo aver disputate le prove libere il venerdì, il calendario della MotoGP in Repubblica Ceca procede sabato 20 giugno. Alle 10:10 iniziano le ultime prove libere, in onda in diretta solamente su Sky. Alle 10:50 si torna in pista per le Qualifiche, che determinano la griglia di partenza per la Sprint e per la gara. Tale sessione è la prima ad essere proposta, in diretta, sia su Sky che in chiaro su TV8.

Il ricco calendario del 20 giugno va avanti intorno alle ore 15:00, quando si accendono le luci verdi del via alla Sprint. Si tratta del primo appuntamento del weekend in grado di assegnare dei punti. I dieci giri che compongono la sessione, ancora una volta, sono proposti in live su Sky e TV8.

Il fine settimana in Repubblica Ceca di MotoGP termina domenica 21 giugno. Alle ore 14:00, infatti, si svolge la gara, articolata in 14 giri e in onda, in diretta, solamente su Sky. In chiaro, infatti, è proposta, su TV8, solamente dalle ore 16:00.

MotoGP Repubblica Ceca programmazione tv, i telecronisti

A Guido Meda e Mauro Sanchini, storica coppia del motomondiale in Italia, è affidato il compito di raccontare tutto ciò che avviene in pista. Alle loro voci si alternano quelle di Sandro Donato Grosso, Giovanni Zamagni e Ludovica Guerra, che invece tornano ai box in qualità di inviati. Gli approfondimenti che precedono e seguono le sessioni sono guidate da Vera Spadini. Nel weekend torna, infine, Race Anatomy MotoGP, format di analisi condotto da Cristiano Buonamano.

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