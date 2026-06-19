Nuovo appuntamento nel motomondiale. Nel fine settimana dal 19 al 21 giugno si svolge il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

MotoGP Repubblica Ceca programmazione tv, si corre a Brno

Il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP si svolge presso il circuito di Brno. Si tratta di un tracciato lungo poco più di 5 km e 400 metri, che contiene 14 curve e che ha una lunghissima storia alle spalle. L’inaugurazione, infatti, è datata 1920 e, nel tempo, la pista ha avuto numerose variazioni. Al momento, il record per il giro più veloce è stato ottenuto nel 2014. A realizzarlo è lo spagnolo Dani Pedrosa, che in sella alla sua Honda è riuscito a completare un giro in 1’56.027.

Continua ad essere molto corta la classifica della MotoGP. Al primo posto c’è Bezzecchi a quota 180 punti, seguito da Martin con 160 punti. Al terzo posto c’è Di Giannantonio, con 138 lunghezze. Quarto, infine, Acosta, con 132 punti. Le distanze, fra i piloti di vertice, sono minime.

Dove vedere le sessioni

Dopo aver disputate le prove libere il venerdì, il calendario della MotoGP in Repubblica Ceca procede sabato 20 giugno. Alle 10:10 iniziano le ultime prove libere, in onda in diretta solamente su Sky. Alle 10:50 si torna in pista per le Qualifiche, che determinano la griglia di partenza per la Sprint e per la gara. Tale sessione è la prima ad essere proposta, in diretta, sia su Sky che in chiaro su TV8.

Il ricco calendario del 20 giugno va avanti intorno alle ore 15:00, quando si accendono le luci verdi del via alla Sprint. Si tratta del primo appuntamento del weekend in grado di assegnare dei punti. I dieci giri che compongono la sessione, ancora una volta, sono proposti in live su Sky e TV8.

Il fine settimana in Repubblica Ceca di MotoGP termina domenica 21 giugno. Alle ore 14:00, infatti, si svolge la gara, articolata in 14 giri e in onda, in diretta, solamente su Sky. In chiaro, infatti, è proposta, su TV8, solamente dalle ore 16:00.

MotoGP Repubblica Ceca programmazione tv, i telecronisti

A Guido Meda e Mauro Sanchini, storica coppia del motomondiale in Italia, è affidato il compito di raccontare tutto ciò che avviene in pista. Alle loro voci si alternano quelle di Sandro Donato Grosso, Giovanni Zamagni e Ludovica Guerra, che invece tornano ai box in qualità di inviati. Gli approfondimenti che precedono e seguono le sessioni sono guidate da Vera Spadini. Nel weekend torna, infine, Race Anatomy MotoGP, format di analisi condotto da Cristiano Buonamano.