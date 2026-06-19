Sabato 20 giugno, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Blu Porti d’Italia. Si tratta del secondo appuntamento della nuova edizione del programma, al via alle ore 14:00.

Linea Blu Porti d’Italia 20 giugno, protagonista Ravenna

Al centro del format, ancora una volta, torna Donatella Bianchi, storica padrona di casa del programma. Al suo fianco c’è Livio Beshir, che ha debuttato nella trasmissione la scorsa settimana. L’appuntamento, oltre che in televisione, ha una visione in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, fa tappa, questa settimana, a Ravenna. Il centro conta oltre 150 mila abitanti ed ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Capitale del Mare 2026.

I preparativi per la stagione estiva

Nel corso della puntata di Linea Blu Porti d’Italia, la conduttrice Donatella Bianchi accoglie il pubblico a bordo di una imbarcazione, nella quale naviga nel suggestivo porto canale. Da tale location, la conduttrice racconta in che modo la Capitaneria di Porto si sta preparando all’imminente stagione estiva. Ampio spazio lo ha, soprattutto, il tema della sicurezza in mare, da sempre centrale durante la bella stagione.

Intanto, Livio Beshir è in sella a una bicicletta e pedala tra le dune sulle passarelle ciclabili in legno. Il presentatore porta i telespettatori alla scoperta di un tratto di spiaggia recuperato dal degrado e riconsegnato alla collettività.

Il tragitto di Bianchi va avanti dalla darsena, nei pressi del Moro di Venezia restaurato, imbarcazione italiana che ha affrontato l’America’s Cup nel 1992. Beshir, invece, raggiunge un tipico capanno da pesca, attività da sempre centrale nell’economia di Ravenna, dal quale dà voce a storie che dimostrano l’enorme senso di comunità che unisce il territorio della Romagna marinara.

Linea Blu Porti d’Italia 20 giugno, le bellezze di Comacchio

Linea Blu Porti d’Italia di sabato 20 giugno va avanti con i presentatori che salgono a bordo di un’imbarcazione a propulsione elettrica. Grazie a essa si addentrano nel vasto sistema di zone umide salmastre, che si estende per oltre 17 mila ettari.

A seguire, i padroni di casa ammirano le bellezze di Comacchio. Una cittadina, questa, visitata ogni anno da numerosi turisti, affascinati da quella che è considerata, a tutti gli effetti, la Venezia dell’Emilia Romagna. In chiusura di puntata, i presentatori visitano lo storico Circolo Velico di Ravenna, fondato nel 1949 e centro di eccellenza nella formazione.