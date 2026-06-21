Lezioni inedite Maria Callas Rai Radio 3 Giuseppe Di Stefano

Un’esclusiva mondiale attende il pubblico della Rai. A partire da lunedì 22 giugno, su Rai Radio 3, è possibile ascoltare le lezioni inedite eseguite da Maria Callas in compagnia di Giuseppe Di Stefano.

Lezioni inedite Maria Callas Rai Radio 3, una raccolta di documenti dall’alto valore storico

La pubblicazione delle Lezioni inedite di Maria Callas è resa possibile dalla riscoperta e dallo studio di materiali completamente inediti, portati alla luce da Enrico Stinchelli. Quest’ultimo ha potuto lavorare grazie all’esclusiva concessa dagli eredi di Giuseppe Di Stefano, ovvero Giuseppe Di Stefano Jr. e Floria Di Stefano.

Il risultato finale è una raccolta di documenti di eccezionale valore storico e umano, proposti per la prima volta al pubblico per un totale di sei puntate. Esse prendono il via, come detto, il 22 giugno dalle ore 13:00. Gli appuntamenti sono presentati e commentati da Enrico Stinchelli.

Un difficile percorso di recupero

Le lezioni inedite di Maria Callas con Giuseppe Di Stefano sono state registrate nei mesi che hanno preceduto l’ultima tournée dell’artista, soprannominata da tutti la Divina. Dopo il ritiro dalle rappresentazioni operistiche nel 1965, l’artista è arrivata, negli anni ’70, in condizioni vocali estremamente fragili.

La raccolta di contenuti mette in evidenza come Callas abbia intrapreso, insieme a Di Stefano, un lungo e difficile percorso di recupero. Le sedute di studio che il pubblico italiano può ascoltare sono il prologo della tournée mondiale che la cantante ha intrapreso nel 1973 e che è terminata l’11 novembre del 1974, data nella quale si è svolto l’ultimo concerto pubblico della Callas.

Lezioni inedite Maria Callas Rai Radio 3, un rapporto privato oltre che professionale

Le lezioni inedite di Maria Callas mettono in evidenza quanto forte fosse il legame non solo artistico ma anche privato fra la Divina e Giuseppe Di Stefano. Oltre alle sessioni in studio, la collana di contenuti è composta da diversi altri materiali, come i dialoghi privati, una telefonata inedita successiva al primo concerto londinese della tournée e una lunga conversazione notturna.

Inoltre, grazie ai contenuti fino ad ora inediti emergono dettagli che sono destinati a cambiare sensibilmente quel che si sapeva sul rapporto fra Callas e Di Stefano, da molti considerato l’ultimo grande amore della sua vita. Infine, sono offerti nuovi elementi di riflessione sul difficile periodo che è seguito alla conclusione della tournée e che ha portato alla morte dell’artista nel 1977. Il decesso è avvenuto ufficialmente per arresto cardiaco, ma da sempre è oggetto di speculazioni a causa del diffondersi della tesi del suicidio.