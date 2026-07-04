Sabato 4 luglio inizia il Tour de France 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. La corsa, la più importante dell’intero calendario internazionale del ciclismo, è visibile su Eurosport e, in chiaro, sulla Rai.

Tour de France 2026, ai nastri di partenza i ciclisti più forti del momento

Il Tour de France 2026 promette grande spettacolo. Ai nastri di partenza, infatti, vi sono i ciclisti attualmente più forti al mondo, a partire da Tadej Pogacar, che corre con l’obiettivo di entrare nella storia: vincere la competizione per la quinta volta in carriera. Un risultato che solo poche leggende del passato sono riuscite a ottenere, fra cui Eddy Merckx.

Per eguagliare questo primato il ciclista deve superare una concorrenza decisamente agguerrita. L’avversario principale, almeno sulla carta, è Jonas Vingegaard, che poche settimane fa ha festeggiato la vittoria del Giro d’Italia.

Un possibile outsider, pronto a sorprendere il mondo, è il francese Paul Seixas. Classe 2006, è entrato nel circuito professionistico appena dodici mesi fa ed è determinato a ottenere un buon piazzamento nel primo Tour de France della sua carriera.

La corsa si estende per un totale di 21 tappe. Il via si svolge a Barcellona il 4 luglio, mentre il gran finale, previsto il 26 luglio prossimo, si svolge come sempre a Parigi.

L’offerta in chiaro della Rai

La programmazione tv in chiaro del Tour de France ha come protagonista la Rai. In particolare, la diretta della corsa inizia su Rai 2 ad un orario variabile, compreso fra le 14:00 e le 15:00. Fanno eccezione la prima e l’ultima tappa, che iniziano alle 17:00 circa, e la terza, sesta e ventesima frazione, la cui diretta parte prima su Rai Sport e solo successivamente si sposta sulla seconda rete.

Al termine di ciascuna frazione prende il via, su Rai 2, l’appuntamento denominato Tour Replay, per le analisi di quanto è accaduto e le interviste ai protagonisti. Ogni giornata termina su Rai Sport con gli approfondimenti Tour di Sera (alle 20:00) e Tour di Notte, indicativamente al via intorno a mezzanotte.

La telecronaca delle tappe è firmata da Stefano Rizzato, accompagnato al commento tecnico da Stefano Garzelli, Davide Cassani e Silvio Martinello.

Tour de France 2026, l’offerta di Eurosport

A pagamento, il punto di riferimento per vedere il Tour de France 2026 è Eurosport. Sulla rete è possibile seguire la diretta integrale di ciascuna tappa con il commento affidato a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Moreno Moser e Wladimir Belli. I quattro sono anche i protagonisti, al termine di ogni frazione, dello studio di approfondimento Ciclismo 360, in diretta sul canale YouTube di Eurosport Italia.

La rete Eurosport è visibile, a pagamento, sulle piattaforme DAZN, Discovery+, TIM Vision, HBO Max e Amazon Prime Video.