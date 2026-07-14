I Mondiali 2026 sono oramai agli sgoccioli: il 14 e 15 luglio, infatti, si svolgono le semifinali. Entrambe le partite sono trasmesse, in diretta, sia sulla Rai che su DAZN.

Mondiali 2026 semifinali, apre Francia-Spagna

La prima semifinale dei Mondiali 2026 si svolge martedì 14 luglio ed ha come protagoniste la Francia e la Spagna.

I transalpini, guidati da Didier Deschamps, sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Fino a questo momento hanno messo a segno un percorso netto, vincendo tutti gli incontri svolti, segnando ben 16 gol e subendone appena 2. La Nazionale, guidata da Kylian Mbappé, è determinata a vendicare la sconfitta ottenuta nel 2022 nella finale contro l’Argentina.

Per agguantare la finale, tuttavia, la Francia deve cercare di superare la Spagna. Anche le Furie Rosse hanno messo a segno un cammino pressoché perfetto: dopo il pareggio 0 a 0 del debutto contro Capo Verde, gli spagnoli hanno vinto tutte le altre partite, realizzando 11 gol e subendone appena 1. La Spagna torna a giocare una semifinale ai Mondiali a sedici anni di distanza dall’ultima volta: era il 2010 e, in quella occasione, la Nazionale riuscì a vincere il torneo.

Mondiali 2026 semifinali, il mercoledì con Argentina-Inghilterra

La seconda semifinale dei Mondiali 2026 è inserita in calendario mercoledì 15 luglio e ha come protagonista l’Argentina e l’Inghilterra.

I sudamericani sono i campioni del mondo in carica, avendo vinto il campionato iridato del 2022. Quest’anno hanno evidenziato qualche difficoltà soprattutto in fase difensiva, ma sono riusciti a raggiungere le semifinali trascinati dalle prestazioni di Lionel Messi, autore di ben 8 reti nel torneo.

Gli inglesi, invece, staccando il pass per le semifinali hanno già ottenuto un risultato storico. La squadra, trainata dai gol di Harry Kane e Jude Bellingham, mancava da una semifinale dall’edizione dei 1966. Anno, questo, nel quale l’Inghilterra, giocando di fronte al proprio pubblico, riuscì a sollevare il trofeo.

I telecronisti

Francia-Spagna, semifinale dei Mondiali 2026, prende il via alle ore 21:00 ed è proposta, in diretta, su Rai 1 e DAZN. La medesima programmazione tv interessa anche il match fra l’Argentina e l’Inghilterra.

In entrambe le giornate, sull’ammiraglia Rai salta Affari Tuoi con Stefano De Martino. Dalle 20:30 parte Notti Mondiali con Paola Ferrari, Simona Rolandi, Marco Tardelli e Paolo Roberto Falcao. Al termine dell’incontro ritorna Notti Mondiali, questa volta guidato da Alessandro Antinelli.

Di seguito i telecronisti di Rai 1:

Francia-Spagna: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni;

e Argentina-Inghilterra: Alberto Rimedio e Lele Adani.

Questi, invece, i commentatori incaricati di raccontare i match per DAZN: