Giovedì 9 luglio iniziano i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. A partire da questa fase del torneo, tutte le partite sono trasmesse in diretta sia su DAZN che sulla Rai.

Mondiali 2026 quarti di finale programmazione tv, le partite su Rai 1

I quattro incontri valevoli per i quarti di finale dei Mondiali 2026 sono visibili, in chiaro, su Rai 1. Di seguito la programmazione tv con i telecronisti degli incontri sulla TV di Stato:

Francia-Marocco: giovedì 9 luglio dalle ore 22:00, i telecronisti sono Dario De Gennaro e Andrea Stramaccioni;

giovedì 9 luglio dalle ore 22:00, i telecronisti sono e Spagna-Belgio: venerdì 10 luglio dalle ore 21:00, i telecronisti sono Luca De Capitani e German Denis;

venerdì 10 luglio dalle ore 21:00, i telecronisti sono e Norvegia-Inghilterra: sabato 11 luglio dalle ore 23:00, il commento è curato da Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni;

sabato 11 luglio dalle ore 23:00, il commento è curato da e Argentina-Svizzera: domenica 12 luglio dalle 03:00, la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio con Lele Adani.

Come cambia il palinsesto di Rai 1

A causa della messa in onda dei Mondiali di calcio, cambia la consueta programmazione tv di Rai 1. In particolare, venerdì 10 luglio salta la consueta puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino, regolarmente in onda in tutte le altre giornate.

Giovedì e sabato, invece, al termine del game show prende il via Notti Mondiali, studio che precede il match e che è guidato da Paola Ferrari. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, ci sono Paolo Roberto Falcao, Simona Rolandi e Marco Tardelli. In seconda serata, tutti i giorni dalle 01:00 circa (orario variabile) prende il via Notti Mondiali con la conduzione in studio di Alessandro Antinelli.

Proseguono, tutti i giorni, i format Dribbling Mondiali (dalle 14:00) e Italia chiama America (dalle 18:35) su Rai 2. Le partite, così come gli studi, sono proposti in streaming e on demand anche su Rai Play.

Mondiali 2026 quarti di finale programmazione tv, l’offerta di DAZN

I quarti di finale dei Mondiali 2026 sono proposti, come sempre, in diretta anche su DAZN. Di seguito i telecronisti che raccontano gli incontri sull’emittente OTT:

Francia-Marocco: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin;

e Spagna-Belgio: Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini;

ed Norvegia-Inghilterra: Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini;

e Argentina-Svizzera: Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.

Su DAZN prosegue l’ampia programmazione dedicata al torneo. Alle 08:30 c’è Wake Up, con il racconto di quanto accaduto nella notte. Alle 14.00 si prosegue con Tutti Convocati, programma di Radio 24 condotto da Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dalle 17:00 parte Copa Mundial, guidato da Alessia Tarquinio e Barbara Cirillo, con la partecipazione di Ematoshi.