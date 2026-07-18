Domenica 19 luglio si svolge la finale dei Mondiali 2026 fra la Spagna e l’Argentina. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che si sa sull’incontro, oltre che sulla Cerimonia di chiusura e sullo show che si svolge nell’intervallo.

Mondiali 2026 finale Spagna Argentina, il faccia a faccia a New York

La finale dei Mondiali 2026 prende il via alle ore 21:00 presso il Met Life Stadium di New Jersey, a poca distanza da New York. Si tratta di un impianto con una capienza di oltre 82 mila spettatori e che in passato ha già ospitato grandi eventi, fra cui concerti di postar internazionali (come Taylor Swift) e diverse edizioni del Superbowl.

A contendersi la coppa più ambita vi sono, come detto, la Spagna e l’Argentina. La prima compagine è quella Campione d’Europa in carica e ha eliminato, nelle semifinali, la favorita Francia. L’Albiceleste, invece, è la Nazionale che ha vinto l’ultima edizione dei Mondiali, oltre che della Coppa America.

Proprio come accade in NBA, ai giocatori della squadra vincente è assegnato l’anello dei campioni, realizzato in oro e diamanti. Molto attesa è la premiazione: la Coppa del Mondo al team vincitore sarà consegnata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta di uno strappo alla regola: nelle ultime due edizioni del torneo il trofeo era sempre stato assegnato solamente dal Presidente FIFA.

La Cerimonia di Chiusura e l’Halftime Show

La finale dei Mondiali 2026 è anticipata, dalle 19:30 circa, da una Cerimonia di Chiusura ricca di ospiti. L’evento dovrebbe durare circa mezz’ora ed ha come protagonista, in primis, Laura Pausini, unica artista italiana a essere coinvolta nella manifestazione. In tale spazio ci sono Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, oltre all’attore statunitense Tom Cruise. L’artista Jennifer Hudson ha il compito di intonare l’inno degli Stati Uniti e Christopher Macchio firma America the Beautiful in un omaggio agli USA in occasione dei 250 anni dalla sua nascita.

Proprio come nel Superbowl è previsto, nella finale dei Mondiali 2026, un Halftime Show. Si tratta di una serie di esibizioni che si svolgono nello spazio fra il primo e il secondo tempo, che dovrebbero portare a un allungamento della durata dell’intervallo. Lo show, curato da Chris Martin dei Coldplay, è arricchito dai BTS, Shakira, Justin Bieber, Madonna, Gustavo Dudamel, Burna Boy e i PS22 Chorus.

Mondiali 2026 finale Spagna Argentina, la programmazione tv

La finale fra la Spagna e l’Argentina è proposta, in diretta, sia in chiaro che a pagamento. Nel primo caso, il punto di riferimento è Rai 1, che propone dalle 19:30 alle 20:00 la Cerimonia di Chiusura. Il collegamento dal Met Life Stadium riprende dalle 20:35 il pre-partita affidato a Notti Mondiali. A tale format è affidato anche il post-partita, al via dopo il triplice fischio e che segue in tempo reale la premiazione. La telecronaca è curata da Alberto Rimedio e Lele Adani.

Ogni momento che anticipa e segue la finale dei Mondiali 2026 è visibile, in diretta, anche su DAZN. Sulla piattaforma il racconto che porta alla partita più importante inizia alle 08:30 con Wake Up, condotto da Federico Sala e Simone Gamberini. Alle 17:00 parte Copa Mundial con Alessia Tarquinio, Barbara Cirillo, Giuseppe Pastore, Dario Mastroianni ed Hernanes. Sia il pre-partita, al via alle 18:30, che il post-partita sono affidati al programma Times Square con Diletta Leotta, Marco Russo, Andrea Marinozzi e Ciro Ferrara. A loro si unisce, in qualità di ospite speciale, l’allenatore Antonio Conte. Il commento di Spagna-Argentina è affidato a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.