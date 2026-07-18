Domenica 19 luglio, su Rai 1, è in onda Linea Verde. La versione estiva del programma parte alle ore 12:20 circa.

Linea Verde 19 luglio, le Valli del Comacchio e il Parco Delta del Po

Al timone di Linea Verde tornano Margherita Granbassi e Tinto. Il format, proposto anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay, raggiunge questa settimana l’Emilia Romagna. Al centro del programma, infatti, ci sono le Valli del Comacchio e il Parco Delta del Po, un territorio contraddistinto dall’acqua e da tradizioni secolari che sono portate avanti ancora oggi con passione e dedizione.

Il viaggio dei padroni di casa parte da Comacchio. La cittadina lagunare di poco meno di 22 mila abitanti in passato è stata un polo commerciale di primaria importanza per l’intera regione. Sempre a Comacchio, Granbassi entra in un luogo simbolo per scoprire i segreti della tradizionale lavorazione dell’anguilla. Un pesce, questo, a cui Comacchio dedica ogni anno una sagra molto partecipata e attesa.

I cavalli Camargue di Boscoforte

I due conduttori, a Linea Verde di oggi, continuano il proprio percorso lungo le Valli di Comacchio, nelle terre che per lungo tempo sono andate avanti quasi interamente grazie alla pesca. Un’attività che ancora oggi può godere delle tecniche e dei saperi che sono stati tramandati.

Granbassi, nel corso dell’appuntamento odierno del programma, segue il corso dell’acqua fino a raggiungere Boscoforte. Il borgo rappresenta un habitat ideale per incontrare i cavalli Camargue, piccoli cavalli da sella che devono il loro nome all’omonimo territorio francese di cui sono originari.

Tinto, invece, va alla scoperta delle radici storiche della Valle e per questo entra nel Castello Estense di Ferrara. Un luogo simbolo della città, nel quale si parla della grande eredità della famiglia d’Este, oltre che degli intrecci fra il potere e le operazioni di bonifiche che hanno interessato la regione.

Linea Verde 19 luglio, i cappellacci di zucca

Durante Linea Verde di domenica 19 luglio ci si sposta nelle campagne del ferrarese, dove dominano le coltivazioni di frutta e ortaggi. Con l’occasione è proposto un focus su una delle ricette tipiche della zona, ovvero i cappellacci di zucca, tipologia di pasta ripiena che nel 2016 ha ottenuto l’importante riconoscimento I.G.P.

A Pomposa sono gustati i famosi Vini delle Sabbie, realizzati a partire da vigneti composti per la maggior parte da sabbia, mentre nel Bosco della Mesola si compie un’osservazione del cervo autoctono. Per il gran finale i conduttori tornano a Comacchio per gustare alcuni prodotti tipici.