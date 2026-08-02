Nonostante sia in piena estate, domenica 2 agosto si prospetta una giornata ricchissima di sport in tv. Di seguito vi sveliamo i principali appuntamenti in chiaro.

Sport in tv 2 agosto, gli Europeo di Canottaggio nella mattina di Rai 2

Ampio spazio allo sport è dato, come di consueto, da Rai 2. Qui la giornata inizia a partire dalle ore 11:00, quando sono trasmesse le varie gare degli Europei di Canottaggio. La competizione si sta svolgendo a Varese e il nostro paese è grande protagonista nel medagliere, avendo già ottenuto cinque podi. Sulla seconda rete della TV di Stato le gare sono trasmesse in diretta fino alle ore 13:00, quando la linea passa al TG2. Dalle 13:00 la diretta si sposta su Rai Sport. In entrambe le reti la telecronaca è di Alessandro Pirozzi con il commento tecnico di Bruno Mescarenhas.

Gli Europei di Nuoto e il tennis

Rai Sport e Rai 2, domenica 2 agosto, dedicano ampio spazio del loro palinsesto anche agli Europei di Nuoto in corso a Parigi. Sulla rete tematica visibile sul canale 58 dalle 16:00 è trasmessa la finale del duo tecnico misto di Nuoto Artistico. Tale sessione è commentata da Enrico Cattaneo e Paola Celli. Dalle 19:00 la linea si sposta su Rai 2, che propone fino alle 22:30 circa le finali delle specialità Sincro 3 metri misto e Trampolino 1 metro femminile di Tuffi. Unica interruzione è dalle 20:30 alle 21:00 per il TG2: in tale mezz’ora, la diretta si risposta su Rai Sport. Il racconto è di Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi.

Anche il tennis ha ampio spazio nei palinsesti in chiaro di domenica 2 agosto. Su Supertennis TV, infatti, a partire dalle ore 18:00 è possibile vedere in diretta la finalissima del WTA 500 di Washington che mette una contro l’altra Jessica Pegula e Alexandra Eala. Sulla medesima rete, ma dalle 20:30, è proposta la diretta del match fra l’italiana Lucrezia Stefanini e Camila Osorio valevole per il WTA 1000 Toronto.

Sport in tv 2 agosto, la Giostra della Quintana

È un evento fra sport e tradizione, infine, quello con la Giostra della Quintana, torneo cavalleresco in costume che si svolge ad Ascoli Piceno. La celebre rievocazione storica si svolge al Campo dei Giochi di Ponte Majore, situato tra il complesso del Forte Malatesta e la chiesa di San Vittore. È qui che i cavalieri dei sei sestieri si devono lanciare al galoppo contro il Moro per aggiudicarsi il Palio. In televisione, l’appuntamento trasmesso su Rai 3 con una diretta a cura del TGR Marche. L’orario di inizio è previsto per le ore 18:00.