Domenica 2 agosto, su Rai 1 dalle ore 14:45, inizia Un’estate Italiana. Si tratta di un talk che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia nelle domeniche pomeriggio d’agosto, fra attualità, intrattenimento e racconto del territorio.

Un’estate Italiana, chi sono i conduttori

Per Un’estate Italiana quella al via oggi è la seconda edizione. Il format aveva debuttato due anni fa ed era andato in onda, sempre su Rai 1, dall’11 agosto al 1° settembre, con le quattro puntate che avevano tenuto compagnia a una media di poco inferiore agli 800 mila spettatori con il 7,9% di share. Le puntate proposte due anni fa erano ambientate a Rimini. Quelle della nuova edizione, invece, si svolgono da un suggestivo giardino di Roma.

Cambia la location, ma non i conduttori. Al timone della trasmissione è riconfermata, in prims, Anna Falchi, che dal 2021 è la conduttrice de I Fatti Vostri. Al suo fianco c’è Fabrizio Rocca, che sulla TV di Stato guida Bellissima Italia.

Le rubriche di Daria Luppino e Barbara Francesca Ovieni

Un’estate Italiana ha come obiettivo quello di raccontare in che modo nel nostro paese si affrontano i mesi più caldi, fra usanze e vacanze. Per farlo, in un clima di leggerezza, i conduttori danno spazio a servizi, talk e interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo.

Durante ogni puntata c’è una rubrica legata al racconto del territorio guidata da Daria Luppino. Quest’ultima, in occasione dell’esordio del 2 agosto, si reca nel litorale laziale per un approfondimento sulla storia e sulle bellezze che contraddistinguono Formia.

Nel cast fisso di inviati c’è anche Barbara Francesca Ovieni. A lei è assegnato il compito di andare alla scoperta degli eventi mondani più esclusivi dell’estate. Nel debutto è raggiunta Forte dei Marmi per la decima edizione de Il Mattone del Cuore, che unisce sport e spettacolo per raccogliere fondi finalizzati al sostegno di attività benefiche internazionali.

Nel corso di Un’estate Italiana è protagonista la cucina, grazie agli show cooking realizzati da diversi esperti. Il 2 agosto lo chef Antonio Falco si cimenta in una ricetta tradizionale rivisitata.

Un’estate Italiana, gli ospiti della prima puntata

Fabrizio Rocca e Anna Falchi, nella prima puntata dello show, accolgono la cantante Wilma Goich. Al suo fianco, per momenti di musica e leggerezza, ci sono I Gemelli di Guidonia. Si parla di chirurgia estetica in compagnia del dottor Giuseppe Picarella, mentre con l’esperta Natalyia Gera è proposto un focus sulla nutrizione. Il parterre di ospiti è completato dal Presidente di Givova Giovanni Acanfora.