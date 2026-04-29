Il tennis continua ad essere protagonista anche in televisione e non solamente grazie al Madrid Open. Attualmente, infatti, si sta disputando il Sardegna Open 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Sardegna Open 2026 programmazione tv, il torneo si disputa a Cagliari

Il Sardegna Open 2026 appartiene al circuito ATP Challenger 175. Quella attualmente in corso di svolgimento è la quinta edizione del trofeo, che torna a disputarsi dopo la pausa dello scorso anno. L’impianto che accoglie i vari match è il Complesso tennistico Monte Urpinu, a Cagliari. Le partite si disputano su campi in terra rossa.

Svariati gli italiani protagonisti, che hanno scelto di partecipare al Sardegna Open con l’obiettivo di preparare al meglio gli imminenti Internazionali BNL di Roma. Il più atteso, oltre che tra i favoriti per la vittoria, è Matteo Berrettini, che dopo aver sconfitto ai sedicesimi di finale lo statunitense Kypson si appresta ad affrontare l’argentino Navone, fra le teste di serie della competizione. Grande attenzione è riposta anche sulle performance di Lorenzo Sonego, che nel 2021 era riuscito a vincere il torneo e che è a caccia, quest’anno, del bis.

L’offerta messa a punto da DAZN

Per quel che concerne la programmazione tv, il Sardegna Open 2026 è fruibile sia a pagamento che gratuitamente.

Per quel che concerne il primo caso, il punto di riferimento è DAZN. L’emittente di intrattenimento sportivo in streaming offre una copertura totale dell’evento. Ogni giorno, fino alle finali del prossimo 3 maggio, a partire dalle ore 12:00 inizia una lunga diretta, durante la quale sono visibili, uno dopo l’altro, gli incontri in calendario.

Per quel che concerne i telecronisti, il racconto di tutto ciò che avviene sui vari campi del Sardegna Open 2026 è a cura dei giornalisti Marco Calabresi e Giorgio Basile.

Sardegna Open 2026 programmazione tv, in chiaro gli incontri su Supertennis TV

In chiaro, i tanti appassionati di tennis hanno la possibilità di vedere gratuitamente il Sardegna Open sulla rete tematica Supertennis TV. Disponibile sul canale 64 del digitale terrestre, tutti i giorni sono in palinsesto, dalle ore 12:15 circa, gli incontri della competizione.

Essi si alternano a quelli del Madrid Open, oltre che alle consuete edizioni del Supertennis TG, spazio di informazione tutto dedicato al mondo del tennis italiano ed internazionale. Sulla medesima rete, a partire dalle prime ore del mattino, è possibile rivedere, in replica, le partite della competizione che si sono disputate nella giornata precedente.