A partire dal 10 agosto iniziano gli Europei di Atletica 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il trofeo è visibile sia in chiaro che a pagamento.

Europei di Atletica 2026 programmazione tv, sei giorni di gare

Gli Europei di Atletica 2026 avranno una durata di sei giorni, con le competizioni che si svolgono dal 10 al 16 agosto. Il torneo si svolge a Birmingham, città del Regno Unito che conta oltre 1 milione di abitanti.

L’Italia ambisce ad essere una delle squadre più competitive del trofeo. La nostra rappresentativa è formata da 130 atleti e molti di questi sperano di riuscire ad ottenere delle medaglie importanti.

I più attesi sono senza dubbio Marcell Jacobs, primatista nei 100 metri, e Nadia Battocletti, che negli ultimi Europei svolti a Roma ha ottenuto l’oro nei 5 mila e 10 mila metri. Altri candidati alle medaglie sono Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il campione del mondo nel salto in lungo Mattia Furlani e Massimo Stano ed Antonella Palmisano, entrambi impegnati nella marcia.

Su Sky arriva Franco Bragagna

Gli Europei di Atletica 2026 sono visibili, a pagamento e in maniera integrale, su Sky Sport. Le gare, in particolare, sono inserite nei palinsesti di Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252 e Sky Sport 253.

A raccontare ogni sessione ci sono Nicola Roggero e Stefano Baldini, a cui si aggiunge il giornalista Franco Bragagna, che per anni ha commentato l’atletica sulle reti Rai. Pietro Nicolodi e Nicolò Gatti con Andrea Cerrato e Alessandro Nocera seguono le gare del salto in lungo maschile e femminile, del getto del peso maschile e del salto triplo maschile. L’inviata a Birmingham è Federica Frola. Infine, per tutta la settimana sono previsti due appuntamenti con gli studi su Sky Sport 24 e Sky Sport Arena, con la presenza fissa di Alessia Trost.

Le competizioni degli Europei di Atletica 2026 sono visibili integralmente su Eurosport 1. Emittente, questa, che è visibile su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

Europei di Atletica 2026 programmazione tv, l’offerta della Rai

In chiaro, la programmazione tv degli Europei di Atletica 2026 coinvolge la Rai. La rete di riferimento è Rai 2, che propone in diretta e gratuitamente sia le sessioni del mattino che quella serali. In particolare, il collegamento parte alle 11:30 e dura fino alle 13:00. A seguire vanno in onda le gare dalle 21:00. Nella cabina di commento ci sono Luca Di Bella e Stefano Tilli. In streaming, inoltre, è possibile seguire le sfide su RaiPlay.