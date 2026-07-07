Sky Sport ha presentato i propri palinsesti 2026-2027. L’offerta è molto ricca e non si limita solamente al calcio, pur protagonista con la messa in onda, in esclusiva, delle partite della Europa League e della Conference League.

Sky Sport palinsesti 2026-2027, le discipline internazionali dell’estate

La presentazione dei palinsesti di Sky Sport della stagione 2026-2027 parte con le parole di Giuseppe De Bellis, Vicepresidente Sky Italia: “Sky continuerà a essere la Casa dello Sport, tutti coloro che entrano in contatto con noi sanno di poter essere loro stessi e raccontare la loro storia, senza alcun filtro. Le storie dello sport sono quelle legate alle emozioni ed essere coloro che trasmettono le emozioni al pubblico è per noi un privilegio”.

Il microfono passa a Federico Ferri, Direttore Sky Sport: “L’estate è il periodo dell’anno in cui meglio di tutti riusciamo a raccontare la varietà della nostra offerta, a partire da quello che nel resto della stagione rimane un po’ in secondo piano”. La giornalista Rachele Sangiuliano racconterà gli Europei di Pallavolo: “Per quel che riguarda il volley femminile mi aspetto che l’equilibrio sia fra la Turchia e l’Italia. Nel volley maschile, invece, l’Italia campione del mondo in carica deve affrontare diverse squadre insidiose e prospetto grande equilibrio“. Ferri aggiunge: “Credo che in questo momento il tennis e la pallavolo siano due fra gli sport più seguiti e amati dagli italiani“.

Il Direttore ricorda i Campionati Europei di Nuoto di Parigi (dal 31 luglio) e quelli di Atletica Leggera (dal 10 al 16 agosto). Per raccontare quest’ultima disciplina arriva, su Sky, il giornalista Franco Bragagna, a lungo voce Rai. Sul tennis, Ferri svela: “Wimbledon rimarrà sulla nostra emittente fino al 2030“.

Il calcio fra le Coppe Europee e le Amichevoli estive

Nella presentazione dei palinsesti 2026-2027 di Sky Sport si parla del calcio. Federico Ferri: “La partecipazione alle Coppe Europee richiede uno schieramento diverso, perché il giovedì avremo le partite della Juventus e del Milan in Europa League, in onda in due tendenzialmente in orari diversi, alle 19:00 e alle 21:00. Ciò richiede una costruzione differente del palinsesto. Ci schiereremo in modo orizzontale, avremo uno studio il martedì, mercoledì e giovedì condotto da Federica Masolin con ospiti tutti i talent. A seguire, in seconda serata, Mario Giunta guida la novità After Party La Notte dei Campioni”.

Per parlare dell’offerta legata al calcio c’è Beppe Bergomi: “L’Inter ci ha regalato le ultime finali europee. Sono molto curioso di vedere la Roma di Gasperini e il Napoli di Allegri, ma la grande curiosità è per il Como. Il lavoro con i giovani che ha fatto Cesc Fabregas è impressionante. Noi dobbiamo pensare di essere competitivi anche contro delle squadre che sulla carta sembrano inarrivabili, su tutte il Paris Saint Germain”. Sulla Serie A, Bergomi propone un focus sugli allenatori: “Quest’anno si è tornati a puntare sui tecnici cresciuti in B, su tutti Ignazio Abate passato al Torino e Alberto Aquilani che guiderà il Sassuolo“.

Federico Ferri annuncia che andranno in onda su Sky Sport diverse Amichevoli estive di alcuni fra i top club italiani, oltre ai playoff dell’Atalanta in Conference League. Confermati, poi, tutti gli studi di approfondimento dedicati al campionato.

Sky Sport palinsesti 2026-2027, una nuova serie su Giampiero Boniperti

Nei palinsesti di Sky Sport 2026-2027 vi saranno diversi titoli Sky Original, dedicati ai grandi personaggi dello sport italiano e internazionale. Fra le produzioni più attese c’è quella su Giampiero Boniperti denominata Giampiero Boniperti L’unica cosa che conta.

I produttori, fra cui Tony Damascelli, raccontano: “Per parlare di Boniperti abbiamo raccolto le dichiarazioni di grandi calciatori come Marco Tardelli e Michelle Platini. Boniperti ha attraversato un’epoca, la sua è una storia che dura da oltre 100 anni e che abbiamo potuto raccontare grazie ai figli Alessandro, Federica e Gianpaolo, che ci hanno aperto le porte di casa e ci hanno messo a disposizione tantissimi materiali. Boniperti è stato spigoloso e al tempo stesso dolce, una figura difficile ma unica, che credo sia impossibile da replicare”.

Prende la parola Guido Meda, Vicedirettore Sky Sport: “Se sei appassionato di motori ma non hai Sky vuol dire che ti manca qualcosa. Se parliamo di quel che arriverà, l’anno prossimo avremo l’America’s Cup di Napoli, che commenterò. Nel condominio Sky, inoltre, c’è un nuovo inquilino”. Con Alessandro Del Piero, infatti, ci sarà un nuovo testimonial Sky, ovvero Kimi Antonelli. Gli spot andranno in rotazione da agosto.

Iniziano le domande della stampa. La prima è sugli ascolti che sta ottenendo, in Italia, il tennis. Federico Ferri: “Rispetto all’anno scorso, Wimbledon 2026 ha avuto un incremento del 45%, che ci restituisce quanto l’interesse per questo sport sia in crescita nel nostro paese“. Il Direttore, sugli Sky Original, aggiunge: “I ragazzi di oggi vogliono sentire le belle storie e ricercano professionisti in grado di raccontarle bene. Il grande sport degli anni ’60, ’70 e ’80 non è raccontato e noi stiamo cercando di riempire questo vuoto“.