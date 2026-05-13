Mercoledì 13 maggio si disputa la finale di Coppa Italia 2025-2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le squadre che si contendono la vittoria del trofeo sono la Lazio e l’Inter. Il faccia a faccia si svolge allo Stadio Olimpico.

Coppa Italia 2025-2026 programmazione tv, Sarri contro Chivu

La finale di Coppa Italia 2025-2026 è molto importante per entrambe le squadre.

Da una parte c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che grazie alla competizione può rendere soddisfacente una stagione che, fino ad ora, ha regalato solamente delusioni. Fuori da ogni discorso relativo alla qualificazione nelle coppe europee, la vittoria della Coppa Italia rappresenta l’ultima possibilità, per i biancocelesti, di strappare la qualificazione all’Europa League.

La seconda squadra protagonista della finale è l’Inter di Christian Chivu. I neroazzurri, dopo aver festeggiato per la vittoria dello scudetto, tentano ora di conquistare anche la Coppa, che in passato hanno vinto già nove volte. Inoltre, l’Inter, in caso di vittoria, riuscirebbe a mettere a segno una doppietta scudetto-Coppa Italia che manca dal 2009-2010, stagione dello storico triplete.

La diretta su Canale 5

In televisione, la finale di Coppa Italia 2025-2026 è visibile, in diretta e in esclusiva, solamente su Mediaset. Il lungo percorso di avvicinamento alla sfida prende il via, sul canale 20, dalle ore 20:00, quando inizia il pre-partita condotto da Monica Bertini.

Tale approfondimento, dalle 20:40 circa, si sposta su Canale 5, dove sono seguite le ultime fasi del cerimoniale che precede il fischio di inizio, fra cui l’esecuzione dell’Inno di Mameli firmata da Nek. La partita è commentata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, supportati dagli inviati Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Subito dopo il triplice fischio finale, sull’ammiraglia, parte un lungo post partita guidato da Monica Bertini, che segue la premiazione. Gli opinionisti sono Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2025-2026 programmazione tv, come cambia il palinsesto

La messa in onda della finale di Coppa Italia 2025-2026 provoca ampie modifiche nei palinsesti di Canale 5. In particolare salta la consueta puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, solitamente in onda nell’access prime time dell’ammiraglia. Inoltre, non va in onda neanche il terzo e ultimo appuntamento del TIM Battiti Live Spring. La puntata, condotta da Michelle Hunziker con Alvin, è spostata di una settimana, traslocando al 20 maggio.