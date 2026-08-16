Ancora grande protagonista il calcio su NOVE. La rete Discovery, domenica 16 agosto, manda in onda la finale di FA Community Shield inglese, partita di cui vi sveliamo la programmazione tv.

FA Community Shield programmazione tv, in campo Arsenal e il Manchester City

La finale della FA Community Shield apre, come da tradizione, la stagione calcistica britannica. Si tratta, infatti, dell’equivalente della nostra Supercoppa Italiana e mette l’una di fronte all’altra le squadre che hanno dominato nella passata stagione.

In campo, infatti, c’è l’Arsenal, finalista dell’ultima Champions League e che ha acquisito il diritto a partecipare al match avendo trionfato in Premier League, e il Manchester City, che invece partecipa all’incontro perché vincitrice, pochi mesi fa, della FA Cup.

Lo stadio che ospiterà il match non sarà Wembley Stadium, l’iconico impianto sportivo che si trova a Londra e che è già occupato per il concerto dei The Weeknd, ma il Principality Stadium di Cardiff.

NOVE protagonista in televisione

La partita fra l’Arsenal di Mikel Arteta e il Manchester City guidato per la prima volta da Enzo Maresca, chiamato a sostituire Pep Guardiola, promette di essere appassionante. In campo, infatti, vi sono alcuni fra i calciatori più forti al mondo, a partire dall’attaccante Erling Haaland. Anche l’Italia è ben rappresentata grazie a Gianluigi Donnarumma, portiere del City, e al difensore dei Gunners Riccardo Calafiori.

Quest’anno, la finale della FA Community Shield è visibile in diretta e in chiaro. A tal proposito, come già preannunciato, il punto di riferimento è NOVE, che ha deciso di puntare, per arricchire i propri palinsesti, ancora una volta sul calcio. Già nelle passate settimane, infatti, la rete Discovery aveva scelto di mandare in onda alcune delle Amichevoli Internazionali dei top club italiani.

Il fischio di inizio della partita è previsto per le ore 16:00 e su NOVE il collegamento inizia poco prima, dalle 15:55.

FA Community Shield programmazione tv, l’offerta di DAZN

Oltre che su NOVE, è possibile vedere il match in streaming su NOVE.it e su Discovery+, oltre che a pagamento su HBO Max. Il commento è affidato alla coppia composta da Michele Pedrotti e Federico Zanon.

Oltre che su Discovery, la finale di FA Community Shield è trasmessa anche a pagamento su DAZN. La piattaforma streaming, che dalla settimana prossima proporrà in esclusiva tutte le partite di Serie A, propone Arsenal-Manchester City con la telecronaca curata da Riccardo Mancini e Dario Marcolin.