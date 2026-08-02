Mancano poche settimane al via della Serie A e le squadre del nostro paese saranno impegnate, nei prossimi giorni, negli ultimi test prima dell’inizio della stagione. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv delle Amichevoli Estive 2026.

Amichevoli Estive 2026 programmazione tv, l’offerta di Sky

Ad agosto le Amichevoli Estive 2026 sono protagoniste, in primis, su Sky, oltre che in streaming su Sky Go e Now TV. L’emittente satellitare, che detiene i diritti per proporre in co-esclusiva tre match per ogni turno di campionato, ha deciso di proporre in diretta le partite di alcune delle squadre più forti del nostro paese.

Si parte il 5 agosto, quando da Perth, in Australia, è possibile vedere dalle ore 13:00 italiane la sfida fra il Milan e l’Inter. Nella medesima giornata, ma dalle 13:30, è possibile seguire Chelsea-Juventus, che si disputa ad Hong Kong.

Altri due incontri sono inseriti nei palinsesti l’8 agosto. Il primo è Juventus-Inter, con fischio di inizio alle 13:00. Il secondo è Chelsea-Milan, che parte alle ore 14:00. Tre giorni più tardi, l’11 agosto, alle 12:00 dall’Australia è dato spazio al faccia a faccia tra Juventus e Palermo.

Sabato 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, a Breslavia il Manchester United affronta il Milan dalle 14:00. Infine, il 17 agosto c’è il tradizionale appuntamento fra la Juventus e la Juve Next Gen.

Il calendario di DAZN

Questo, invece, è il ricco calendario delle Amichevoli Estive 2026 in onda su DAZN, che come in passato manderà in onda in esclusiva tutte le sfide della Serie A.

Domenica 2 agosto:

Union Berlino-Cagliari: dalle 14:00;

dalle 14:00; Feyenoord-Atalanta: dalle 15:00;

dalle 15:00; Ascoli-Lazio: dalle 20:45.

Mercoledì 5 agosto:

Inter-Milan: dalle 13:00;

dalle 13:00; Chelsea-Juventus: alle 13:30;

alle 13:30; Lazio-Ostia Mare: dalle 18:00;

Mare: dalle 18:00; Napoli-Osasuna: alle 18:30;

alle 18:30; Fiorentina-Deportivo La Coruna: alle 18:30.

Sabato 8 agosto:

Inter-Juventus: alle 13:00;

alle 13:00; Milan-Chelsea: dalle 14:00;

dalle 14:00; Brighton-Roma: al via alle14:00;

al via alle14:00; Schalke-Atalanta: in partenza alle 17:00;

in partenza alle 17:00; Brest-Venezia: dalle 18:30;

dalle 18:30; Cagliari-Nizza: alle 20:45;

alle 20:45; Napoli-Celta Vigo: in partenza alle 21:00.

Domenica 9 agosto:

Frosinone-Lazio: dalle 20:45;

Martedì 11 agosto:

Juventus-Palermo: dalle 12:00;

Mercoledì 12 agosto:

Napoli-Aris Salonicco alle 21:00;

Sabato 15 agosto:

Milan-Manchester United: alle 14:00;

United: alle 14:00; Brighton-Bologna: in partenza dalle 15:00;

in partenza dalle 15:00; Borussia Dortmund-Roma: al via alle 17:30.

Lunedì 17 agosto:

Juventus A-Juve Next Gen: orario non comunicato.

Amichevoli Estive 2026 programmazione tv, l’offerta in chiaro

Oltre che a pagamento, le Amichevoli Estive 2026 sono proposte anche in chiaro su NOVE. La rete Discovery, a differenza di quanto avviene solitamente eccezion fatta per qualche partita di tennis, punta, almeno in estate, sul mondo dello sport.

Due, in particolare, le Amichevoli Estive che NOVE trasmetterà nelle prossime settimane, entrambe in differita dalle ore 21:00. Mercoledì 5 agosto punta sull’incontro fra il Chelsea e la Juventus. Sabato 8 agosto, invece, è ancora una volta il Chelsea protagonista, ma questa volta contro il Milan.