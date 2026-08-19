Novità per DAZN, che alla vigilia della partenza della Serie A lancia il nuovo abbonamento denominato Full Mobile. Come intuibile già dal nome, tale sottoscrizione prevede che i contenuti siano fruiti esclusivamente sui cellulari.

DAZN Full Mobile, il prezzo dell’abbonamento

Rispetto al piano Full, quello Full Mobile di DAZN è decisamente molto più conveniente. Se il primo, infatti, prevede un costo mensile pari a 46,99 euro al mese, quello dedicato esclusivamente agli smartphone ha un prezzo dimezzato, pari a 19,99 euro al mese ed è attivabile da tutti i nuovi clienti. Inoltre, i futuri abbonati hanno la possibilità di disattivare il proprio account in ogni momento, non essendo previsto nessun contratto obbligatorio annuale.

Le modalità di fruizione del Full Mobile non è una novità assoluta. Già in passato, infatti, era possibile attivare una sottoscrizione con tali limitazioni, ma l’offerta era pensata solo per gli Under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionali. L’esperimento, evidentemente, è andato a buon fine, al punto da allargare l’offerta a tutti gli interessati.

Lo smartphone l’unico schermo supportato

Proprio come l’abbonamento Full, anche quello denominato Full Mobile prevede che per ogni abbonamento attivo sia possibile vedere i contenuti su due dispositivi differenti. Essi, tuttavia, devono necessariamente essere connessi alla medesima rete internet.

Nel Full Mobile, gli abbonati possono visionare i contenuti solamente mediante l’applicazione di DAZN sul cellulare. Tale sottoscrizione, infatti, non permette di vedere i contenuti in nessun altro dispositivo, compresi i tablet, i computer e le smart tv. Impossibile, inoltre, utilizzare i vari sistemi di mirroring per duplicare ciò che si vedere sul cellulare su schermi più grandi.

DAZN Full Mobile, i contenuti disponibili

Coloro che attivano una sottoscrizione a Full Mobile hanno la possibilità di fruire di numerosi contenuti. In primis sono visibili tutte le partite della prossima Serie A, che come sempre è proposta integralmente e in maniera esclusiva solamente sull’emittente OTT. Il calcio, poi, è protagonista con gli incontri in calendario in Serie B, oltre che con quelli dei tornei internazionali come La Liga e la Copa del Rey, la FA Cup e una selezione di sfide del campionato belga e portoghese. In programma, inoltre, alcune partite di calcio femminile.

Grazie a Full Mobile è possibile seguire numerosi altri sport, dal golf alla boxe, oltre che il basket e la pallavolo. La sottoscrizione rende disponibile, infine, i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. È possibile anche attivare Eurosport Extra, che richiede un sovrapprezzo di 2,99 euro al mese.