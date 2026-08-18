Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 19 agosto 2026? La prima serata propone commedie italiane, serie crime, cronaca giudiziaria, grandi film d’autore, cinema americano, cucina, documentari crime e titoli d’azione. Su Rai 1 va in onda Finché notte non ci separi, mentre Canale 5 punta sulla commedia 50 km all’ora.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Boston Blue su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, Il padrino – Parte II su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, La giusta distanza – Cutolo-Ammaturo su La7, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8 e USS Indianapolis sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Finché notte non ci separi. Commedia del 2024 con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, ambientata durante una notte di nozze piena di imprevisti.
- Canale 5, ore 21:20 – 50 km all’ora. Commedia con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, incentrata sul viaggio di due fratelli che si ritrovano dopo anni di distanza.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue. Tre episodi della prima stagione della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi racconta la vicenda di Tiziana Morandi, nota come “la mantide della Brianza”.
- Rete 4, ore 21:30 – Il padrino – Parte II. Il capolavoro di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro.
- Italia 1, ore 21:15 – Chicago Fire. Nuovi episodi della quattordicesima stagione della serie dedicata ai vigili del fuoco di Chicago.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Finché notte non ci separi – Film commedia con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Episodi 7, 8 e 9 della prima stagione.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Puntata Tiziana Morandi, la mantide della Brianza.
- Rai 4, ore 21:19 – Fuori dall’oscurità – Film horror e thriller del 2024.
- Rai 5, ore 21:23 – Sapiens – Un solo pianeta – Puntata Faglie di civiltà, con Mario Tozzi.
- Rai Movie, ore 21:10 – La storia del Frank e della Nina – Commedia del 2024 con Gabriele Monti e Ludovica Nasti.
- Rai Premium, ore 21:20 – Uno sbirro in Appennino – Episodi Il killer dei ladri e La resa dei conti.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Il padrino – Parte II – Film drammatico e crime con Al Pacino, Robert Duvall e Robert De Niro.
- Canale 5, ore 21:20 – 50 km all’ora – Commedia con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi.
- Italia 1, ore 21:15 – Chicago Fire – Episodio 13 della quattordicesima stagione.
- 20, ore 21:07 – Blade II – Film fantasy, horror, azione e thriller con Wesley Snipes.
- Iris, ore 21:11 – Il curioso caso di Benjamin Button – Film drammatico e fantastico con Brad Pitt e Cate Blanchett.
- Twentyseven – Programmazione cinema e intrattenimento.
- La5 – Programmazione film e intrattenimento.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La giusta distanza – Cutolo-Ammaturo – Roberto Saviano intreccia le storie di Raffaele Cutolo e Antonio Ammaturo.
- TV8, ore 20:20 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Puntata dedicata ad Arezzo.
- Nove, ore 21:30 – USS Indianapolis – Film di guerra e azione con Nicolas Cage e Tom Sizemore.
I film di stasera in TV mercoledì 19 agosto 2026
- Finché notte non ci separi – Rai 1, ore 21:30. La prima notte di nozze di Eleonora e Valerio si trasforma in una lunga sequenza di imprevisti, tensioni e verità inattese.
- 50 km all’ora – Canale 5, ore 21:20. Due fratelli molto diversi si ritrovano dopo la morte del padre e partono per un viaggio in motorino che diventa occasione di confronto, memoria e riconciliazione.
- Il padrino – Parte II – Rete 4, ore 21:30. La storia alterna l’ascesa del giovane Vito Corleone e il consolidamento del potere di Michael, tra famiglia, tradimento e criminalità organizzata.
- USS Indianapolis – Nove, ore 21:30. Durante la Seconda guerra mondiale, l’equipaggio della USS Indianapolis affronta una delle tragedie navali più drammatiche della storia americana.
- Blade II – 20, ore 21:07. Blade deve allearsi con i vampiri per affrontare una nuova minaccia ancora più pericolosa, capace di mettere in crisi l’equilibrio tra le specie.
- Fuori dall’oscurità – Rai 4, ore 21:19. In un’epoca antica, un gruppo di persone in cerca di una nuova terra si ritrova minacciato da presenze oscure e da una paura sempre più concreta.
- Il curioso caso di Benjamin Button – Iris, ore 21:11. Benjamin nasce anziano e ringiovanisce con il passare degli anni, vivendo una storia segnata dal tempo, dall’amore e dalla diversità.
- La storia del Frank e della Nina – Rai Movie, ore 21:10. A Milano, tre ragazzi attraversano un’adolescenza inquieta cercando libertà, voce e un modo per sottrarsi alle proprie fragilità.
- Uno sbirro in Appennino – Rai Premium, ore 21:20. Il commissario Benassi affronta nuovi casi in un territorio che nasconde segreti, rancori e misteri locali.
I film su Sky Cinema mercoledì 19 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Le Aquile della Repubblica. Noir politico in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il ritorno di Casanova. Film drammatico di Gabriele Salvatores con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – SpongeBob – Un’avventura da pirati. Film d’animazione e avventura per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Bad Boys. Action comedy con Will Smith e Martin Lawrence.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Final Destination Bloodlines. Nuovo capitolo horror della saga.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il giorno più bello. Commedia sentimentale italiana.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – L’ultimo giorno sulla Terra. Film drammatico e fantascientifico.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Il mammone. Commedia francese.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Anna. Action thriller diretto da Luc Besson.
Stasera in TV, mercoledì 19 agosto: la scelta migliore
La serata generalista offre due commedie italiane recenti: Finché notte non ci separi su Rai 1 e 50 km all’ora su Canale 5. Chi preferisce le serie può scegliere Boston Blue su Rai 2 oppure Chicago Fire su Italia 1.
Per il cinema più intenso, le alternative principali sono Il padrino – Parte II su Rete 4, Il curioso caso di Benjamin Button su Iris, Blade II sul 20, Fuori dall’oscurità su Rai 4 e USS Indianapolis sul Nove. Rai 3 propone invece una serata di cronaca giudiziaria con Un giorno in pretura.
Su Sky Cinema spiccano Le Aquile della Repubblica su Sky Cinema Uno, Il ritorno di Casanova su Sky Cinema Due, Bad Boys su Sky Cinema Action, Final Destination Bloodlines su Sky Cinema Suspense e Anna su Sky Cinema Uno +24.