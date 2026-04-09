Giovedì 9 aprile torna in campo, per l’andata dei quarti di finale, la Conference League. La competizione, la terza più importante del Vecchio Continente, ha un’unica squadra italiana ancora in gioco.

Conference League andata quarti di finale, la Fiorentina senza Moise Kean

Le speranze italiane, per quel che concerne la Conference League, sono riposte interamente sulla Fiorentina. I Viola, infatti, cercano di prolungare ulteriormente la propria avventura nella coppa, dopo aver eliminato, nella fase precedente, i polacchi del Rakow Czestochowa con un risultato complessivo di 4 a 2.

Per la Fiorentina, quella in Conference League è l’unica possibilità rimasta per riuscire a centrare la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. In campionato, infatti, il team è appena quindicesimo e solamente da poche settimane è riuscito ad uscire dalla zona retrocessione.

La squadra, guidata da Vanoli, deve affrontare il faccia a faccia con alcune defezioni importanti. In particolare, rischia di essere particolarmente penalizzante l’assenza di Moise Kean, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio rimediato a una caviglia.

Conference League andata quarti di finale, la trasferta contro il Crystal Palace

La Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, è chiamata ad affrontare un impegno decisamente insidioso. Infatti, il match di andata è previsto a Londra, in trasferta contro il Crystal Palace. Anche tale squadra, proprio come i Viola, hanno vissuto una stagione complessa: quattordicesimi in campionato, hanno chiuso la prima fase del torneo in decima posizione con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Crystal Palace-Fiorentina parte alle ore 21:00 e il faccia a faccia si svolge presso il Selhurst Park. La messa in onda della partita è garantita solamente dall’emittente satellitare Sky. In particolare, la sfida è inserita nei palinsesti di Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. Il racconto è affidato alla voce di Massimo Marianella, affiancato al commento tecnico da Lorenzo Minotti. L’inviata a bordocampo è Vanessa Leonardi.

Gli spazi di approfondimento

La partita fra il Crystal Palace e la Fiorentina è preceduta e seguita da un lungo studio di approfondimento. Essi, in partenza rispettivamente alle 20:00 e alle 23:00 circa, sono guidati da Mario Giunta. A lui si uniscono, in qualità di opinionisti, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Alle 23:45 parte After Party-Best of Europe, guidato da Federica Masolin e arricchita dagli interventi di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Infine, a mezzanotte, c’è Goleador Europa, guidato da Martina Quaranta e che mostra tutti i gol segnati nel turno.