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Conference League, l’andata dei quarti di finale: la Fiorentina affronta il Crystal Palace, la diretta solo su Sky

Matteo Tuveri
9 Aprile 2026 2 Minuti di lettura
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Giovedì 9 aprile torna in campo, per l’andata dei quarti di finale, la Conference League. La competizione, la terza più importante del Vecchio Continente, ha un’unica squadra italiana ancora in gioco.

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Conference League andata quarti di finale, la Fiorentina senza Moise Kean

Le speranze italiane, per quel che concerne la Conference League, sono riposte interamente sulla Fiorentina. I Viola, infatti, cercano di prolungare ulteriormente la propria avventura nella coppa, dopo aver eliminato, nella fase precedente, i polacchi del Rakow Czestochowa con un risultato complessivo di 4 a 2.

Per la Fiorentina, quella in Conference League è l’unica possibilità rimasta per riuscire a centrare la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. In campionato, infatti, il team è appena quindicesimo e solamente da poche settimane è riuscito ad uscire dalla zona retrocessione.

La squadra, guidata da Vanoli, deve affrontare il faccia a faccia con alcune defezioni importanti. In particolare, rischia di essere particolarmente penalizzante l’assenza di Moise Kean, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio rimediato a una caviglia.

Conference League andata quarti di finale, la trasferta contro il Crystal Palace

La Fiorentina, nei quarti di finale di Conference League, è chiamata ad affrontare un impegno decisamente insidioso. Infatti, il match di andata è previsto a Londra, in trasferta contro il Crystal Palace. Anche tale squadra, proprio come i Viola, hanno vissuto una stagione complessa: quattordicesimi in campionato, hanno chiuso la prima fase del torneo in decima posizione con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Crystal Palace-Fiorentina parte alle ore 21:00 e il faccia a faccia si svolge presso il Selhurst Park. La messa in onda della partita è garantita solamente dall’emittente satellitare Sky. In particolare, la sfida è inserita nei palinsesti di Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253. Il racconto è affidato alla voce di Massimo Marianella, affiancato al commento tecnico da Lorenzo Minotti. L’inviata a bordocampo è Vanessa Leonardi.

Conference League andata quarti di finale Fiorentina

Gli spazi di approfondimento

La partita fra il Crystal Palace e la Fiorentina è preceduta e seguita da un lungo studio di approfondimento. Essi, in partenza rispettivamente alle 20:00 e alle 23:00 circa, sono guidati da Mario Giunta. A lui si uniscono, in qualità di opinionisti, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Alle 23:45 parte After Party-Best of Europe, guidato da Federica Masolin e arricchita dagli interventi di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Infine, a mezzanotte, c’è Goleador Europa, guidato da Martina Quaranta e che mostra tutti i gol segnati nel turno.

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