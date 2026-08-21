Dal 22 agosto parte la Serie A 2026-2027 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv di DAZN. L’emittente, che detiene i diritti per proporre tutte le partite del campionato in diretta e in esclusiva, ha messo a punto un’offerta televisiva molto ricca.

Serie A 2026-2027 programmazione tv DAZN, la novità del venerdì

Ogni settimana, a partire dalla terza giornata di campionato, c’è il format Fantacalcio Night, novità in onda ogni settimana a partire dalle ore 19:00. Alla conduzione c’è la coppia di giornalisti formata da Tommaso Turci ed Eleonora Incardona. A loro si uniscono Emanuele Giaccherini e Dario Marcolin, presenti a rotazione durante le puntate. La trasmissione è dedicata all’omonimo gioco ispirato al mondo del calcio, con analisi, consigli di formazione e collegamenti in tempo reale con gli esperti di DAZN e Fantacalcio. La particolarità è che la prima parte dello show è visibile anche gratuitamente.

Il sabato sera, la programmazione tv di DAZN procede con Vamos! Il sabato della Serie A, condotto da Marco Russo. Fra gli opinionisti fissi c’è la novità Giuseppe Pastore, che si unisce ai confermati Ciro Ferrara, Emanuele Giaccherini, Cristian Brocchi, Hernanes e Fabio Bazzani.

La domenica con Diletta Leotta

La domenica di DAZN, oltre alle tante ore di diretta delle partite, è contraddistinta da Fuoriclasse, il programma di Diletta Leotta che analizza tutto ciò che è avvenuto nei campi del nostro paese. Numerosi gli ospiti fissi presenti ogni settimana in studio: si tratta di Andrea Marinozzi, Valon Behrami, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e Alessandro Matri, impegnato in autunno come concorrente a Ballando con le stelle.

Il racconto del weekend di campionato su DAZN termina il lunedì con 4-3-2-1, condotto quest’anno da Barbara Cirillo. La giornalista accompagna il pubblico nell’analisi tecnica delle partite di Serie A, affiancata dai telecronisti e dagli opinionisti dell’emittente, fra cui Alessandro Matri e Ciro Ferrara.

Serie A 2026-2027 programmazione tv DAZN, il nuovo programma infra-settimanale

Altra novità nella programmazione tv di DAZN della prossima stagione è un appuntamento infra-settimanale, dedicato al racconto del calcio italiano e a quello delle coppe europee. Si tratta di UCL-Coppia dei Campioni, nuovo show che debutta nel mese di ottobre. Il padrone di casa è Alessio De Giuseppe.

Confermati, poi, gli spazi dedicati ai vodcast della catena di contenuti Originals on Demand, la rubrica Bordocam di Davide Bernardi rilasciata ogni martedì pomeriggio e My Skills, format originale DAZN in collaborazione con EA SPORTS FC 27.

Il giovedì appuntamento con Distinti e Popolari, vodcast nato in collaborazione con Radio 24 e guidato da Michele Dalai e Carlo Genta. La collaborazione con Radio 24 riguarda, poi, Tutti Convocati, condotto da Pierluigi Pardo e Carlo Genta e in diretta tutti i giorni anche su DAZN.