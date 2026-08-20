Cosa vedere stasera in TV, venerdì 21 agosto 2026? La prima serata propone musica, sport, documentari, serie, cinema crime, commedie italiane, teatro comico e film su Sky Cinema. Su Rai 1 va in onda Viva Mogol! Con i grandi della musica, mentre Canale 5 prosegue con la serie turca L’erede.
Tra gli altri appuntamenti spiccano i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 su Rai 2, Sapiens – Un solo pianeta su Rai 3, The Untouchables – Gli intoccabili su Rete 4, Chicago Fire su Italia 1, La fine della Seconda Guerra Mondiale a colori su La7, I delitti del BarLume – La tombola dei troiai su TV8 e Comedy Match sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Viva Mogol! Con i grandi della musica. Una serata musicale dedicata a Giulio Rapetti Mogol e alle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede. Proseguono gli episodi della serie turca con İlhan Şen e Biran Damla Yılmaz.
- Rai 2, ore 20:00 – Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Spazio allo sport con la programmazione dedicata all’evento internazionale.
- Rai 3, ore 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi conduce una nuova puntata del programma di divulgazione dedicato alla Terra, alla storia e ai cambiamenti del pianeta.
- Rete 4, ore 21:30 – The Untouchables – Gli intoccabili. Il film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro.
- Italia 1, ore 21:13 – Chicago Fire. Tre episodi della quattordicesima stagione della serie dedicata ai vigili del fuoco di Chicago.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Viva Mogol! Con i grandi della musica – Serata musicale e omaggio a Mogol.
- Rai 2, ore 20:00 – Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – Sport.
- Rai 3, ore 21:20 – Sapiens – Un solo pianeta – Divulgazione con Mario Tozzi.
- Rai 4, ore 21:20 – The Ambush – Film di guerra, azione e drammatico.
- Rai 5, ore 21:20 – Kilimangiaro Collection – Viaggi, natura e documentari.
- Rai Movie, ore 21:10 – Ulisse – Film d’avventura e fantasy con Kirk Douglas e Silvana Mangano.
- Rai Premium, ore 21:20 – Gli omicidi di Pont d’Arc – Film TV giallo e poliziesco.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – The Untouchables – Gli intoccabili – Film crime e storico con Kevin Costner e Sean Connery.
- Canale 5, ore 21:21 – L’erede – Nuovi episodi della serie turca.
- Italia 1, ore 21:13 – Chicago Fire – Episodi della quattordicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – Fortress: Sniper’s Eye – Film action, thriller e crime con Chad Michael Murray e Bruce Willis.
- Iris, ore 21:16 – L’altra donna del re – Film drammatico, romantico e storico con Natalie Portman e Scarlett Johansson.
- Twentyseven, ore 21:10 – Insospettabili sospetti – Commedia crime con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin.
- La5, ore 21:10 – Prima ti sposo poi ti rovino – Commedia romantica con George Clooney e Catherine Zeta-Jones.
- Cine34, ore 21:00 – Rimini Rimini – Commedia italiana ambientata nell’estate romagnola.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La fine della Seconda Guerra Mondiale a colori – Documentario storico sugli ultimi mesi del conflitto.
- TV8, ore 21:40 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai – Film TV crime e commedia con Filippo Timi ed Enrica Guidi.
- Nove, ore 21:30 – Comedy Match – Show comico con Katia Follesa.
- Cielo, ore 21:20 – Escobar – Il fascino del male – Film crime e drammatico con Javier Bardem e Penélope Cruz.
- TV2000, ore 21:09 – Nowhere Special – Una storia d’amore – Film drammatico con James Norton.
- La7 Cinema, ore 21:15 – L’uomo che vide l’infinito – Film biografico e drammatico con Dev Patel e Jeremy Irons.
I film di stasera in TV venerdì 21 agosto 2026
- The Untouchables – Gli intoccabili – Rete 4, ore 21:30. Nella Chicago del Proibizionismo, l’agente Eliot Ness costruisce una squadra speciale per combattere il potere criminale di Al Capone.
- I delitti del BarLume – La tombola dei troiai – TV8, ore 21:40. Durante il funerale di Ampelio, la comunità di Pineta viene travolta da un nuovo caso, tra mistero e ironia toscana.
- Fortress: Sniper’s Eye – 20, ore 21:10. Dopo l’assalto a Fortress Camp, Robert torna in azione in una missione pericolosa che riapre vecchie minacce.
- The Ambush – Rai 4, ore 21:20. Nel 2018, alcuni soldati degli Emirati Arabi Uniti restano intrappolati durante un’operazione militare e lottano per sopravvivere.
- L’altra donna del re – Iris, ore 21:16. Le sorelle Anna e Maria Bolena vengono spinte verso la corte di Enrico VIII, dove ambizione, amore e potere cambiano il loro destino.
- Ulisse – Rai Movie, ore 21:10. Dopo la guerra di Troia, Ulisse affronta un lungo viaggio segnato da mostri, incantesimi e prove prima di tornare a Itaca.
- Gli omicidi di Pont d’Arc – Rai Premium, ore 21:20. Un’indagine poliziesca si sviluppa sulle rive dell’Ardèche, tra segreti locali e un delitto da ricostruire.
- Escobar – Il fascino del male – Cielo, ore 21:20. La storia di Pablo Escobar viene raccontata attraverso il potere, la violenza e il fascino oscuro del narcotraffico.
- Nowhere Special – Una storia d’amore – TV2000, ore 21:09. Un padre malato cerca una nuova famiglia per il figlio piccolo, preparando con delicatezza il futuro del bambino.
- L’uomo che vide l’infinito – La7 Cinema, ore 21:15. La vita del matematico Srinivasa Ramanujan diventa il racconto di un talento eccezionale, tra India e Cambridge.
I film su Sky Cinema venerdì 21 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Operazione Vendetta. Film d’azione in prima serata sul canale principale Sky Cinema.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Non ci resta che piangere. La commedia cult con Roberto Benigni e Massimo Troisi.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sing 2 – Sempre più forte. Film d’animazione musicale per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Die in a Gunfight – Un buon modo per morire. Action movie con rivalità familiari, amore e vendetta.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Gold. Thriller con Zac Efron, ambientato in un paesaggio ostile e segnato dall’avidità.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Il colibrì. Film drammatico e sentimentale tratto dal romanzo di Sandro Veronesi.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – The Son. Dramma familiare con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Scuola di polizia. Commedia cult anni Ottanta.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Benvenuti al sud. Commedia italiana con Claudio Bisio e Alessandro Siani.
Stasera in TV, venerdì 21 agosto: la scelta migliore
Chi cerca musica e grandi canzoni italiane può scegliere Viva Mogol! Con i grandi della musica su Rai 1, mentre Canale 5 continua con la serialità turca di L’erede. Rai 2 dedica la serata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, mentre Rai 3 propone divulgazione con Sapiens – Un solo pianeta.
Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono The Untouchables – Gli intoccabili su Rete 4, The Ambush su Rai 4, Fortress: Sniper’s Eye sul 20, L’altra donna del re su Iris, Ulisse su Rai Movie, Escobar – Il fascino del male su Cielo e Nowhere Special – Una storia d’amore su TV2000.
Su Sky Cinema spiccano Operazione Vendetta su Sky Cinema Uno, Non ci resta che piangere su Sky Cinema Due, Sing 2 – Sempre più forte su Sky Cinema Family, Gold su Sky Cinema Suspense, Il colibrì su Sky Cinema Romance e Scuola di polizia su Sky Cinema Comedy.