Venerdì 4 settembre, su Real Time, è in onda la prima puntata di Bake Off Italia 14. Il format prende il via alle ore 21:25 circa ed è proposto in contemporanea su tutte le reti del gruppo, fra cui Food Network e Nove.

Bake Off Italia 14 prima puntata, al via la nuova edizione

Alla conduzione di Bake Off Italia, per la seconda edizione consecutiva, è confermata Brenda Lodigiani. Al suo fianco torna la giuria formata da Damiano Carrara, Tommaso Foglia ed Ernst Knam. A loro si affianca Iginio Massari, che ricopre il ruolo di giudice speciale durante la prova tecnica.

Ogni puntata è articolata in tre prove. La prima è quella creativa, seguita da quella tecnica e quella a sorpresa. Al termine di ciascun appuntamento il miglior pasticcere ottiene il grembiule blu e guadagna alcuni bonus da usare nella puntata successiva. I concorrenti peggiori, invece, finiscono a rischio eliminazione.

La prova creativa e quella tecnica

La prima puntata di Bake Off Italia 14 parte con la prova creativa, che mira a mettere alla prova gli aspiranti pasticceri con i loro cavalli di battaglia. I concorrenti, infatti, hanno il compito di preparare il piatto del cuore, ovvero quello che ha contribuito a sviluppare in loro l’amore per la pasticceria. Non è prevista alcuna limitazione: l’unica cosa che conta è che i dolci realizzati siano deliziosi. Per completare la sfida sono messi a disposizione 120 minuti.

Il debutto procede con la sempre tanto attesa e temuta prova tecnica. Iginio Massari, per l’occasione, ha deciso di sottoporre ai concorrenti uno dei piatti della tradizione italiana. Si tratta del Panforte di Siena, originario dell’anno 1000 che prevede alla base un disco di ostia con agrumi canditi, mandorle, miele, zucchero e diverse spezie. Il dolce non dev’essere solo buono, ma anche bello: infatti deve presentare una decorazione realizzata con la pasta a sigaretta. Come di consueto, la manche è seguita dagli assaggi al buio: i giudici, cioè, gustano e valutano i dolci senza sapere chi li ha realizzati. Sono solamente 100 i minuti messi a disposizione per la sfida.

Bake Off Italia 14 prima puntata, la prova a sorpresa

La prima puntata di Bake Off Italia 14 giunge al termine con la prova a sorpresa. Gli aspiranti pasticceri devono preparare delle deliziose ispirate alla torta sacher. I protagonisti sono liberi di sperimentare, rispettando però una condizione: le loro preparazioni devono avere cioccolato e una confettura. Per cercare di superare indenni la sfida, i pasticceri devono preparare torte sorprendenti e gustose in 120 minuti.