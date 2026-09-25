Venerdì 25 settembre è prevista la partita Italia-Belgio, valevole per la Nations League 2026-2027. Si tratta del primo impegno per gli Azzurri nel torneo.

Italia-Belgio Nations League 2026-2027, un girone tutt’altro che semplice

Il nuovo corso di Roberto Mancini come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, dunque, riparte dalla Nations League. L’allenatore, che sulla panchina degli Azzurri ha vinto un campionato europeo, ha come obiettivo quello di far bene nel torneo internazionale, dove l’Italia si era qualificata al terzo posto nella passata edizione.

Quest’anno la nostra compagine è inserita nel Girone A, dove deve affrontare tre squadre decisamente insidiose. Oltre al Belgio, con il quale scende in campo oggi, il team deve cercare di avere la meglio sulla Turchia e sulla Francia, che dopo il quarto posto ai Mondiali è pronta a iniziare un nuovo corso sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane.

Nelle prossime due settimane gli Azzurri scendono in campo quattro volte. Oggi c’è l’incontro contro il Belgio, mentre il 28 settembre è impegnata in trasferta contro la Turchia. Il 2 ottobre è proposta Francia-Italia. L’ultimo impegno della serie è il 5 ottobre, quando l’Italia accoglie la Turchia.

La programmazione tv in chiaro

Italia-Belgio di Nations League è visibile, in diretta e in chiaro, in esclusiva solamente sulla Rai. In particolare, la rete ammiraglia Rai 1 si collega con lo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale delle 20:00 del TG1.

L’incontro vero e proprio inizia dalle 20:45. Come avvenuto già nelle ultime uscite, la telecronaca della partita è curata da Alberto Rimedio, affiancato al commento tecnico dall’ex calciatore Lele Adani. L’inviata a bordocampo, con il compito di raccogliere le impressioni dei protagonisti subito dopo il triplice fischio finale, è Tiziana Alla.

Gli spazi che precedono e seguono il faccia a faccia sono guidati da Alessandro Antinelli. Al suo fianco, come unico opinionista, c’è l’ex allenatore Andrea Stramaccioni. Oltre che in televisione è possibile seguire la sfida di Nations League anche in diretta streaming mediante l’applicazione RaiPlay.

Italia-Belgio Nations League 2026-2027, la differita su Sky

Italia-Belgio, valevole per la Nations League 2026-2027, è visibile anche su Sky, ma solamente in differita. La piattaforma satellitare, infatti, inserisce la partita nei palinsesti di Sky Sport Calcio, rete visibile sul canale 202, a partire da mezzanotte circa. I commentatori individuati per raccontare il match sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che da tempo sono le voci ufficiali della Nazionale italiana su Sky. Oltre che in televisione, sempre da mezzanotte è possibile seguire il faccia a faccia anche in streaming mediante l’applicazione Sky Go.