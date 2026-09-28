Dopo la brutta sconfitta contro il Belgio, il cammino degli Azzurri in Nations League 2026-2027 prosegue con la partita Turchia-Italia. Si tratta del secondo turno del torneo.

Turchia-Italia Nations League 2026-2027, il debutto non è andato come sperato

L’Italia di Roberto Mancini, dunque, ha subito l’occasione per riscattare il deludente ko rimediato allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Per farlo, però, deve effettuare una performance di livello dal punto di vista fisico e mentale, dovendo affrontare la trasferta tutt’altro che semplice contro la Turchia. La squadra, allenata dall’italiano Vincenzo Montella, ha attualmente zero punti in classifica, avendo perso nell’esordio contro la nuova Francia di Zinedine Zidane.

Secondo le ultime notizie, Mancini potrebbe applicare diversi cambiamenti nella formazione titolare. Chi sicuramente farà ritorno in campo dal 1° minuto è Alessandro Bastoni, che ha scontato la squalifica, mentre potrebbe sedere in panchina Giovanni Di Lorenzo. Vista l’assenza di Nicolò Barella, il CT dovrebbe puntare su Davide Frattesi, decisamente in formain questa prima parte di campionato, dove ha già realizzato 3 marcature.

La diretta su Rai 1

La partita Turchia-Italia è visibile, in diretta e in esclusiva, solamente su Rai 1. La rete ammiraglia si collega per il pre-partita dalle ore 20:30 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Lo studio è guidato da Alessandro Antinelli con Andrea Stramaccioni opinionista. L’incontro, al via alle ore 20:45, è raccontato da Alberto Rimedio e Lele Adani, supportati dall’inviata Tiziana Alla, che ha il compito di raccogliere le impressioni dei protagonisti subito dopo la fine del match. Al termine del triplice fischio riparte lo studio di approfondimento per commentare quanto avvenuto. Oltre che in tv, è possibile seguire il faccia a faccia anche in streaming su RaiPlay.

A causa della messa in onda di Turchia-Italia cambia il consueto palinsesto di Rai 1. In particolare, non vanno in onda gli appuntamenti di Cinque Minuti, striscia di approfondimento di Bruno Vespa, e Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Turchia-Italia Nations League 2026-2027, la differita su Sky

Anche Sky ha la possibilità di mandare in onda la partita di Nations League fra la Turchia e l’Italia. L’emittente satellitare a pagamento, in particolare, propone il faccia a faccia in differita alle 00:10 su Sky Sport Calcio (canale 202) e dalle 02:00 della notte su Sky Sport Uno (canale 201). In entrambi i casi, il racconto è affidato alla coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi. In streaming, a partire dalle 00:10, la sfida è fruibile mediante l’applicazione Sky Go.