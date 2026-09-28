Lunedì 28 settembre, su NOVE, va in onda una nuova puntata di Little Big Italy. La trasmissione è proposta, come sempre, dalle ore 21:25 circa.

Little Big Italy 28 settembre, protagonista Taipei

Alla conduzione di Little Big Italy di oggi, lunedì 28 settembre, torna lo chef Francesco Panella. Quest’ultimo prosegue la ricerca dei migliori ristoranti italiani sparsi per il mondo. Ogni settimana, infatti, il padrone di casa visita una particolare città del pianeta, dove incontra tre expat. Si tratta di cittadini italiani che si sono trasferiti nella località al centro del racconto e che accompagnano il presentatore e gli altri sfidanti nel loro ristorante italiano preferito.

Ogni menù è formato da tre portate: il piatto scelto dall’expat, il cavallo di battaglia del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine di ogni servizio tutti i partecipanti votano il pasto e, al termine, il concorrente con il punteggio più alto è il vincitore. La puntata odierna è a Taipei, metropoli ultra-moderna nonché capitale del Taiwan.

Le storie di Giovanna e Greta

A Little Big Italy di oggi partecipa, in primis, Giovanna. Nata in Campania, è arrivata in città per seguire il marito e oggi lavora nelle pubbliche relazioni. Afferma: “Taipei è una città profondamente arricchente, amo le tradizioni e la natura, che qui è ancora selvaggia. Poi è bello perché c’è un incrocio di etnie“. Per affrontare al meglio lo show, la sfidante ha deciso di puntare tutto sul ristorante Cantina del Gio.

Durante la puntata di oggi dello show, visibile anche in streaming e on demand, è protagonista Greta. Romana intraprendente, vive e lavora a Taiwan nel ruolo di International Student Advisor e ammette: “Qui le cucine sono purtroppo più piccole, hanno meno fornelli e mi sono fatta regalare un forno prima di Natale. Qui ci sono diversi locali italiani dove si mangia bene, ma bisogna saperli cercare perché ce ne sono anche tanti che propongono una cucina italiana finta“. Il suo locale del cuore è Aroma Trattoria Toscana.

Little Big Italy 28 settembre, la storia di Giancarlo

A Little Big Italy del 28 settembre è protagonista Giancarlo. Originario della zona di Brindisi, vive a Taiwan da 18 anni e sostiene: “Sono un insegnante di lingua italiana e per me è molto divertente essere un ambasciatore della nostra cultura, e non solo un insegnante della grammatica e del lessico“. Ha scelto di accompagnare Panella e gli altri concorrenti nel ristorante La Mole.