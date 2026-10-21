Mercoledì 21 ottobre debuttano, su Rai Sport, le nuove puntate della trasmissione dal titolo Oltre la Rete. La rete tematica dedicata al mondo dello sport, visibile sul canale 58 del digitale terrestre, propone il format in seconda serata, a partire dalle ore 23:00 circa.

Oltre la Rete, un format interamente dedicato alla pallavolo

La trasmissione Oltre la Rete è una produzione originale della TV di Stato, che a differenza di altri format in onda sulle reti Rai non mira ad approfondire lo sport nella sua genericità. Il grande protagonista del programma, infatti, è il mondo della pallavolo, disciplina sportiva che negli ultimi tempi ha ottenuto enorme popolarità nel nostro paese.

D’altronde, l’Italia è da diversi anni la protagonista della pallavolo internazionale: la Nazionale maschile ha vinto le ultime due edizioni dei Mondiali, mentre quella femminile, medaglia d’argento ai recenti Europei, nel 2024 ha ottenuto uno storico oro Olimpico ed è la Nazionale campione del mondo in carica.

La programmazione tv

Salvo improvvise modifiche di programmazione tv, la trasmissione Oltre la Rete è inserita nei palinsesti di Rai Sport con cadenza settimanale, nella seconda serata del mercoledì. Gli appuntamenti, oltre che sul piccolo schermo, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. Le puntate hanno una durata di circa 45 minuti.

Quella di Oltre la Rete sarà un’avventura molto lunga. L’approfondimento, infatti, dovrebbe rimanere al centro dei palinsesti per diversi mesi, proseguendo la messa in onda fino alla fine della stagione pallavolistica sia maschile che femminile.

Oltre la Rete, il cast

Alla conduzione di Oltre la Rete è presente uno dei volti di riferimento per il mondo della pallavolo. Si tratta di Maurizio Colantoni, entrato come giornalista in Rai nel lontano 1999. Dal 2009 ha il ruolo di telecronista della pallavolo e, nei decenni di carriera, ha raccontato importanti eventi sportivi, fra cui diverse edizioni delle Olimpiadi.

In studio, in qualità di opinionista e ospite fisso, c’è Matteo Piano. Classe 1990, per anni ha giocato come pallavolista professionista, ottenendo numerosi riconoscimenti con la maglia della Nazionale Italiana, fra cui una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici del 2016.

Nelle puntate di Oltre la Rete c’è spazio per le analisi sui campionati, le storie emozionanti, i racconti dal mondo e le interviste ai protagonisti. Oltre ai campionati nazionali sono approfondite anche le gare delle Nazionali e quelle di beach volley e del sitting volley.