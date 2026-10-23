Venerdì 23 ottobre prende il via l’8° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte le dieci partite, come da tradizione, sono proposte su DAZN, mentre solamente tre sono nei palinsesti di Sky.

Serie A 8° giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo anticipo dell’8° giornata di campionato è previsto il 23 ottobre, dalle ore 20:45 circa. L’incontro, in onda sia su Sky che su DAZN, ha come protagoniste il Torino e il Monza, entrambe a caccia di continuità dopo la vittoria ottenuta durante l’ultimo turno.

Sabato 24 ottobre, l’8° giornata di Serie A propone altre quattro partite. Due sono quelle trasmesse in contemporanea dalle ore 15:00, ovvero Cagliari-Bologna, entrambe a caccia della vittoria dopo la sconfitta rimediata sette giorni fa, e Como-Sassuolo, con i padroni di casa che tornano in campo dopo la vittoria per 4 a 1 ottenuta in Champions League contro il Manchester United. Alle 18:00 è previsto l’inizio dello scontro diretto fra Napoli e Roma, visibile su DAZN anche senza abbonamento. Le due squadre sono in uno stato di forma decisamente differente: il team di Massimiliano Allegri è nono e in crisi di risultati, mentre gli ospiti sono terzi in classifica ad appena due punti di distanza dalle capoliste Inter e Lazio.

Proprio i biancocelesti sono i protagonisti del posticipo delle 20:45, visibile su DAZN e Sky. La Lazio, allo Stadio Olimpico, affronta il Parma, penultimo e reduce da due sconfitte consecutive.

Serie A 8° giornata programmazione tv, le partite della domenica

L’8° giornata di Serie A procede domenica 25 ottobre, quando alle 12:30 dallo Stadio San Siro l’Inter prova a difendere il primo posto contro la Fiorentina. Dalle 15:00 la sorpresa Frosinone cerca il colpaccio in casa dell’Atalanta di Maurizio Sarri, che ha perso, in campionato, quattro delle ultime cinque partite giocate. In contemporanea è possibile vedere la partita tra il Genoa e il Venezia.

Dalle 18:00, su Sky e DAZN, è possibile seguire il faccia a faccia con protagonista la Juventus di Luciano Spalletti, che in trasferta contro il Lecce cerca la vittoria che in Serie A manca da due turni. Il turno termina alle 20:45 con la sfida Udinese-Milan.

I telecronisti

Questi i telecronisti coinvolti da Sky in vista dell’8° giornata di campionato.

Torino-Monza: Polizzi e Gobbi;

Polizzi e Gobbi; Lazio-Parma: Massara e Orsi;

Massara e Orsi; Lecce-Juventus: Zancan e Marocchi.

Di seguito, invece, i commentatori di DAZN.