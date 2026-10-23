Venerdì 23 ottobre inizia il GP degli Stati Uniti 2026 di Formula 1. Il weekend è molto atteso dai milioni di appassionati in quanto rappresenta il primo match point per la vittoria del Mondiale per Kimi Antonelli.

Formula 1 GP Stati Uniti 2026, occhi puntati sul giovane pilota italiano

Il GP degli Stati Uniti si svolge nel cosiddetto Circuito delle Americhe di Austin, in Texas. Un tracciato, questo, che ha una lunghezza di circa 5 km e mezzo e che è entrato nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2012.

Come preannunciato, il grande protagonista del fine settimana è Kimi Antonelli, che ha la possibilità di festeggiare il primo titolo di campione del mondo. Il pilota guida la classifica con 340 punti ed è seguito da George Russel a quota 238 punti. Il distacco, dunque, è di 102 punti. Antonelli vince il Mondiale se riesce a trionfare nel Gran Premio e se Russel termina la gara nono o in una posizione più bassa.

Gli orari

I primi appuntamenti del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 sono previsti venerdì 23 ottobre. Rispettivamente alle 19:30 e alle 23:00 sono previste le prime due sessioni di prove libere, che sono trasmesse in diretta e in esclusiva solamente a pagamento sulle reti Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207).

Solamente su Sky Sport Formula 1, invece, è visibile la terza e ultima prova libera, che prende il via sabato 24 ottobre dalle ore 19:30. Nella medesima giornata, ma dalle ore 23:00 su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno, è possibile seguire le Qualifiche. Un appuntamento, quest’ultimo, che è fondamentale per l’intero Gran Premio, in quanto determina la griglia di partenza della gara domenicale. È possibile vedere le Qualifiche in chiaro su TV8, ma solamente in differita dalle 00:30.

Il GP degli Stati Uniti termina domenica 25 ottobre con la gara. Quest’ultima inizia alle ore 21:00 e la diretta è garantita solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K (canale 213). In chiaro, su TV8, il Gran Premio parte alle ore 22:30.

Formula 1 GP Stati Uniti 2026, i telecronisti

Tutte le sessioni del GP degli Stati Uniti di Formula 1, sia quelle proposte in chiaro su TV8 che a pagamento su Sky, sono raccontato da Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si unisce Roberto Chinchero insider ai box.

Gli studi che precedono e seguono le dirette sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Allo Sky Sport Tech Room, per realizzare le analisi tecniche di quanto avviene in pista, c’è Matteo Bobbi. Infine, ci sono le interviste e gli approfondimenti dai box di Mara Sangiorgio e i commenti di Ivan Capelli.