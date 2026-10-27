Martedì 27 ottobre prende il via la 9° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Le dieci partite sono proposte, in esclusiva, su DAZN, mentre su Sky sono trasmessi solamente tre match.

Serie A 9° giornata programmazione tv, gli anticipi

Martedì 27 ottobre si svolgono i primi tre anticipi di Serie A. Dalle 18:30 è possibile seguire l’incontro con protagonista la capolista Lazio di Gennaro Gattuso, che scende in campo in trasferta contro il Sassuolo. Alle 20:45 il turno parte su Sky con il faccia a faccia fra il Torino e il Como. In contemporanea, ma solamente su DAZN, è possibile vedere lo scontro con protagoniste la Roma di Gian Piero Gasperini, ancora imbattuta in campionato, e il Cagliari di Fabio Pisacane, che dopo un ottimo inizio ha perso le ultime due partite.

Mercoledì 28 ottobre, alle 18:30, si svolgono tre sfide. In primis il Milan, che cerca il terzo successo consecutivo in casa contro il Bologna. Poi scendono in campo Parma-Udinese, che attualmente è una sfida diretta per la salvezza, in quanto le due squadre occupano il penultimo e il quartultimo posto. Infine, su Sky e DAZN, è possibile seguire la partita dell’Inter, impegnata in trasferta contro il fanalino di coda Venezia.

Il turno termina giovedì

La 9° giornata di Serie A procede mercoledì 28 ottobre, con altre due partite al via alle 20:45. Il Napoli di Massimiliano Allegri, che necessita di punti per colmare la distanza dalle prime classificate, affronta in trasferta il Monza e la partita è visibile anche su Sky. Inoltre, la Juventus di Luciano Spalletti è in scena allo Stadio Marassi contro il Genoa.

La 9° giornata di Serie A giunge al termine giovedì 29 ottobre. Dalle 18:30 il Frosinone, sorpresa della stagione e attualmente sesta classificata, accoglie il Lecce. Alle 20:45 la Fiorentina terz’ultima vuole interrompere la striscia di tre sconfitte di fila affrontando, di fronte al proprio pubblico, l’Atalanta.

Serie A 9° giornata programmazione tv, i telecronisti

Questi sono i commentatori che ha scelto Sky per le tre partite trasmesse in occasione della 9° giornata.

Torino-Como: Nucera e Marchegiani;

Nucera e Marchegiani; Venezia-Inter: Compagnoni e Serena;

Compagnoni e Serena; Monza-Napoli: Gentile e Marocchi.

Di seguito, invece, i telecronisti individuati da DAZN in occasione del turno infrasettimanale di campionato.