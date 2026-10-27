Lunedì 26 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lo show è proposto in prima serata ed è guidato, come sempre, da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste.

Grande Fratello Vip 26 ottobre, il faccia a faccia fra Alex e Roncaccia

La puntata ha preso il via con il faccia a faccia fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, che nell’ultimo appuntamento hanno sfiorato la rissa. Nel confronto, l’attore ha affermato che l’inquilino non riesce a emergere se non per la coppia con Piera Meloni, mentre Roncaccia ha risposto affermando: “Tu stai uscendo solamente perché parli di noi“.

A seguire si è parlato del rapporto molto teso con Belli e Varsi. Quest’ultimo aveva definito il collega un “attore da quattro soldi”, usando delle parole decisamente forti, per le quali ha chiesto scusa. Sempre Alex si è poi messo al centro del soggiorno e si è confrontato con tutti gli altri concorrenti, che hanno espresso più di qualche perplessità sul suo comportamento.

Maria, Carmen e Guendalina, invece, hanno criticato Valeria Marini, definita “una bambina capricciosa” e “opportunista“. La showgirl sarda, nel Localino, si è lasciata andare a un momento di commozione pensando alla serenità familiare che sente di non avere. Per farle sentire la sua vicinanza, Marini ha ricevuto una lettera dalla sorella Claudia.

La fuga di Alex Belli

Durante la puntata del 26 ottobre del Grande Fratello Vip, il già citato Alex Belli si è confrontato con Giulia Provvedi. Quest’ultima lo ha definito falso, supportata da Marina La Rosa che, invece, ha attaccato l’attore per i suoi modi aggressivi. La Provvedi ha ricevuto la sorpresa dalla sorella Silvia, con la reunion nella Casa delle Donatella.

Durante le nomination, dopo aver ricevuto il voto di Alessandro Roncaccia, Alex Belli ha avuto uno scatto d’ira e si è recato verso la Porta Rossa, chiedendo di abbandonare la Casa. In seguito si è recato nel giardino, chiedendo di poter uscire dal programma. Alla fine il tutto è rientrato, con Belli che è tornato regolarmente nel loft più spiato d’Italia.

Grande Fratello Vip 26 ottobre, le nomination

Nel Grande Fratello Vip del 26 ottobre è letto l’esito del televoto. La concorrente meno votata, e dunque automaticamente in nomination, è Valeria Marini. A seguire si sono svolte le nomination: i più votati, e dunque al televoto, sono Alex Belli, Federica Morello, Piera Meloni, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian. Il meno votato raggiunge Marini nel televoto eliminatorio, mentre il preferito del pubblico è eletto primo finalista.