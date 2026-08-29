Kimi-Antonelli-Alex-Del-Piero-pubblicità-Sky-WiFi-recensione

Kimi Antonelli e Alex Del Piero sono i protagonisti della nuova pubblicità di Sky WiFi. La campagna, annunciata lo scorso luglio in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti, ha debuttato sul piccolo schermo nella fine di agosto.

Kimi Antonelli Alex Del Piero pubblicità Sky WiFi, chi sono i testimonial

Per lanciare il servizio Sky WiFi, che promette una fibra 100% ultraveloce adatta soprattutto per lo streaming, l’azienda ha deciso di puntare su due grandi sportivi del nostro paese.

Il primo è Alex Del Piero, da tempo volto della campagna. Ex calciatore della Juventus, nel 2006 ha vinto il Mondiale con la Nazionale italiana e dopo il ritiro è entrato nella rosa dei talent dell’emittente satellitare nel doppio ruolo di commentatore tecnico e opinionista.

Il secondo è Kimi Antonelli, giovanissimo pilota italiano classe 2006. Lo scorso anno, guidando la Mercedes, ha debuttato in Formula 1 e nel Mondiale attualmente in corso occupa la prima posizione provvisoria nella classifica dei piloti.

Un nuovo inquilino del condominio di Sky

Sky, per la nuova pubblicità, ha deciso di puntare ancora una volta sulla saga del cosiddetto condominio Sky, luogo nel quale ha sede l’appartamento di Alex Del Piero che, ciclicamente, ha ospitato diversi volti noti per visionare dei contenuti streaming.

Dopo Jake La Furia, Fabio Fognini, Fabio Capello, Beppe Bergomi e Flavia Pennetta, Del Piero dà il benvenuto al nuovo vicino di casa, ovvero Kimi Antonelli. Quest’ultimo, definito “super pilota”, è immerso negli scatoloni del trasloco e all’interno di uno di questi vi sono delle foto del capitano della Juventus, che lui considera un idolo.

Quando l’ex calciatore propone di guardare alcune partite insieme, però, Antonelli risponde: “Eh magari, io però non ho ancora il WiFi!”. I due, come da tradizione della campagna pubblicitaria, si ritrovano sul divano di casa dell’ex calciatore per guardare la televisione. Il pilota afferma: “Sai che Sky WiFi è il mio nuovo mito?”. Del Piero, sconsolato, risponde: “Sono appena stato sorpassato“.

Kimi Antonelli Alex Del Piero pubblicità Sky WiFi, la recensione

L’elemento di maggior interesse della produzione è senz’altro Kimi Antonelli, che al debutto in una campagna pubblicitaria riesce a risultare credibile e a suo agio. La scelta di Sky di proseguire la saga del condominio di Alex Del Piero è corretta, in quanto tale espediente narrativo si conferma in grado di fornire spunti narrativi interessanti.

L’intera comunicazione si basa sulla leggerezza e l’ironia. A tal proposito è efficace la scrittura dello spot, che seppur in poche battute è capace di dar vita a giochi di parole e a riferimenti legati alla Formula 1.