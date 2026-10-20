Martedì 20 e mercoledì 21 ottobre si svolge la 3° giornata di Champions League. Le partite delle quattro squadre italiane, ovvero Como, Roma, Inter e Napoli, sono visibili su Sky e Amazon Prime Video.

Champions League 3° giornata, il calendario del martedì

Il 20 ottobre, dalle ore 21:00 circa, la 3° giornata di Champions League è arricchita dalla partita del Napoli. Gli Azzurri, allenati da Massimiliano Allegri, sono in un momento di grande crisi di risultati e devono necessariamente vincere per cercare di ottenere l’accesso alla fase successiva. La compagine scende in campo contro il Bodo Glimt, assoluta protagonista del campionato norvegese. La partita fra il Napoli e il Bodo Glimt è inserita nei palinsesti di Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e sono raccontate dalle voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. A bordocampo, come inviati, ci sono Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Sempre il 20 ottobre, dalle ore 21:00, è protagonista anche la Roma. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, vogliono riscattare la sconfitta ottenuta nell’ultimo turno contro il Real Madrid. Per farlo accolgono allo Stadio Olimpico i giocatori dello Slovan Bratislava, team che milita nel massimo campionato slovacco. I telecronisti che devono commentare l’incontro sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che possono contare sull’ausilio degli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. La partita è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Champions League 3° giornata, il calendario del mercoledì

Mercoledì 21 ottobre, la 3° giornata di Champions League per le italiane inizia già alle 20:45. Il Como di Cesc Fabregas torna a giocare di fronte al proprio pubblico dopo la vittoria ottenuta nel primo turno e lo fa contro il Manchester United. È possibile seguire il match solamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. La telecronaca è di Federico Zancan e Riccardo Montolivo, con Gianluigi Bagnulo e Marco Demicheli schierati come inviati.

Infine, alle 21:00, è prevista la partita Inter-Shakhtar Donetsk, proposta in esclusiva dall’emittente Amazon Prime Video. A commentare la sfida dello Stadio San Siro c’è la coppia formata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani nel ruolo di inviati.

La partita in chiaro

Anche nella 3° giornata di Champions League è possibile vedere, in chiaro su TV8, una delle migliori partite del turno. Mercoledì 21 ottobre, dalle ore 21:00, è possibile seguire la partita con protagoniste il Bayern Monaco e l’Arsenal. Coloro che raccontano il faccia a faccia sono Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.