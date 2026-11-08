Domenica 8 novembre, su Rai 2, torna La Domenica Sportiva Pomeriggio. La trasmissione di approfondimento è proposta, questa settimana, dalle ore 14:45.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 8 novembre, i conduttori

Al timone de La Domenica Sportiva Pomeriggio di oggi torna la coppia formata da Gianluca Semprini, che in questa stagione è diventato il volto di punta del giornalismo sportivo della TV di Stato, e dalla giornalista Francesca Spaziani Testa, che ha alle spalle una lunghissima carriera nei vari programmi di Rai Sport, fra cui l’approfondimento Italia Chiama America proposto in estate durante i Mondiali di calcio.

Gli ascolti, nell’ultima settimana, hanno avuto una crescita. Il programma, il 1° novembre scorso, ha informato 435 mila spettatori, con una share del 3,8%. Confronto all’appuntamento precedente la trasmissione ha segnato un incoraggiante +0,5% di share.

L’automobilismo al centro della puntata

La puntata di La Domenica Sportiva Pomeriggio di domenica 8 novembre prende il via, come già detto, alle ore 14:45. La prima parte della diretta ha una durata di circa 15 minuti, giungendo alla conclusione intorno alle ore 15:00. A quest’ora, sempre su Rai 2, parte la sessione pomeridiana del 6 ore di Monza del Mondiale Endurance, che dovrebbe durare circa due ore, terminando alle 17:00. A quest’ora riprendono la linea Gianluca Semprini e Francesca Spaziani Testa, che rimangono in programmazione con l’approfondimento sportivo fino alle ore 18:05. Il format, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 8 novembre, i temi

Durante La Domenica Sportiva Pomeriggio di domenica 8 novembre sono commentati alcuni dei principali fatti sportivi della settimana. Ampio spazio, in primis, lo ha il mondo del calcio. In studio sono analizzati i risultati delle partite di Serie A disputate il sabato e, inoltre, sono fornite le ultime notizie relative ai posticipi domenicali, a partire dal big match delle 18:00 fra l’Inter e il Como.

A seguire è proposto un focus sulla Formula 1. Il 1° novembre scorso, infatti, il 20enne Kimi Antonelli, guidando la Mercedes, è riuscito a ottenere il titolo di Campione del Mondo. Un primato unico, che permette al nostro connazionale di entrare di diritto nella storia dello sport: l’ultimo italiano a riuscire a diventare campione iridato è stato Alberto Ascari nel lontano 1953.

Diversi gli ospiti al centro de La Domenica Sportiva Pomeriggio. Come nelle precedenti puntate del programma sono accolti in studio numerosi giornalisti ed ex calciatori. Fra loro sono presenti l’ex portiere Stefano Sorrentino e l’ex attaccante Davide Moscardelli.