Dopo la pausa per le Nazionali a causa della Nations League, sabato 21 novembre riparte la Serie A con la 12° giornata. Di seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Serie A 12° giornata, gli anticipi

Sono quattro gli anticipi valevoli per la 12° giornata in Serie A previsti il sabato. Dalle ore 15:00, solamente su DAZN, si svolgono due incontri. Il primo è quello che oppone il Como di Cesc Fabregas al Cagliari di Fabio Pisacane, mentre nel secondo la capolista Lazio, allenata da Gennaro Gattuso, accoglie allo Stadio Olimpico il Lecce di Eusebio Di Francesco, a caccia di una vittoria che manca da quattro giornate.

Sempre solo su DAZN, ma dalle 18:00, si svolge l’incontro con la Roma di Gian Piero Gasperini, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e impegnata questa settimana fuori casa contro il Parma. Infine, dalle 20:45, oltre che su DAZN il turno parte su Sky grazie al faccia a faccia tra il Napoli di Massimiliano Allegri e il Torino.

Serie A 12° giornata, il resto del turno

Domenica 22 novembre, la 12° giornata di Serie A riparte alle 12:30. Solo su DAZN la Juventus di Luciano Spalletti cerca i tre punti di fronte al proprio pubblico contro il Venezia. La medesima programmazione tv interessa gli incontri delle 15:00, quando scendono in campo Bologna-Udinese, con gli ospiti costretti a vincere per uscire dalla zona retrocessione, e Sassuolo-Genoa. Gli abbonati a DAZN e Sky, alle 18:00, possono seguire l’incontro Milan-Frosinone. Una partita che, giudicando la classifica attuale, è uno scontro diretto per l’Europa: i rossoneri sono quarti con 24 punti, mentre i ciociari sono sesti a quota 20 punti.

Il posticipo delle 20:45, proposto solo su DAZN, oppone l’Inter, seconda a -1 punto dal vertice, e l’Atalanta, attualmente 12° e costretta a mettere a segno una serie di risultati utili per scalare la classifica. Lunedì 23 novembre, su Sky e DAZN alle 20:45, va in scena l’ultima partita della giornata di Serie A. Le squadre impegnate sono il Monza e la Fiorentina.

I telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della 12° giornata di campionato.

Napoli-Torino: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Milan-Frosinone: Borghi e Montolivo;

Borghi e Montolivo; Monza-Fiorentina: Polizzi e Gobbi.

Questo, invece, è l’elenco dei commentati selezionati da DAZN in occasione del turno del campionato.