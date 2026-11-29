Domenica 29 novembre lo sport è protagonista nella tv in chiaro. Ampio spazio lo ha, soprattutto, la Coppa Davis, la cui finale con l’Italia in campo sconvolge i palinsesti consueti di Rai 1.

Sport in chiaro 29 novembre, la Coppa Davis

Domenica 29 novembre si svolge, come detto, la finale di Coppa Davis. Per il quarto anno consecutivo a contendersi la vittoria dell’ambito trofeo tennistico c’è l’Italia. La nostra compagine, che ha vinto le ultime tre edizioni, è allenata da Filippo Volandri. Nella semifinale vinta contro la Repubblica Ceca sono state decisive le prestazioni di Lorenzo Musetti, vincitore del suo incontro nel singolare oltre che del doppio giocato in coppia con Andrea Vavassori. Per tentare di ottenere il trionfo gli Azzurri devono sconfiggere la Spagna, guidata dal temutissimo Carlos Alcaraz.

La programmazione tv della finale

La finale fra l’Italia e la Spagna della Coppa Davis è proposta, in diretta, su Rai 1. L’orario di inizio è fissato per le ore 14:55 circa, con il collegamento che parte al termine dell’edizione ridotta di Domenica In. Secondo quanto comunicato dalla Rai, a causa della partita salteranno i consueti appuntamenti di Da noi a ruota libera e de L’Eredità. Qualora la sfida dovesse prolungarsi oltre il previsto, inoltre, potrebbero slittare anche Affari Tuoi e, di conseguenza, la seconda puntata della fiction La Famiglia Panini L’avventura delle figurine. La TV di Stato garantisce il segnale anche in streaming su RaiPlay.

La partita che assegna la Coppa Davis 2026, oltre che su Rai 1, è proposta sempre in diretta su Supertennis TV, rete tematica dedicata al tennis e visibile sul canale 64 del digitale terrestre.

Sport in chiaro 29 novembre, gli altri eventi

Il 29 novembre, ma su Rai 2, va in scena la partita Verona-Trento, valevole per l’8° giornata della Serie A maschile di pallavolo. A commentare il faccia a faccia, in partenza alle 14:55 circa, ci sono Edi Dembinski e Matteo Piano.

Su Rai Sport, invece, dalle 10:00 è possibile seguire i 20 km Mass Start maschile a tecnica libera di Coppa del Mondo di Sci di Fondo. Ancora una volta su Rai Sport, ma dalle 11:55, va in scena la medesima gara, questa volta con protagoniste le donne. Su TV8, infine, dalle 14:00 è possibile seguire il Gran Premio di Valencia di MotoGP. Un appuntamento, quest’ultimo, molto atteso dagli appassionati in quanto l’ultimo prima del ritiro di Marc Marquez.