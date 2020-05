Spot in TV WindTre Fiorello – La sorpresa di compleanno al piccolo Niccolò

Fiorello ancora protagonista degli spot in tv WindTre. Lo showman è tornato in rotazione televisiva con la pubblicità in cui fa il regalo di compleanno a Niccolò, un bambino costretto a festeggiare in casa. Il video riprende un filone promozionale già inaugurato dalla compagnia telefonica e lo aggiorna alle restrizioni attuali per via della COVID-19.

Spot in TV WindTre Fiorello –

Lo spot in TV è stato realizzato dall’Agenzia Wunderman Thompson per WindTre in versioni da 15, 30 e 45 secondi. Pubblicizza la Super Fibra WindTre, ma serve anche a caratterizzare la nuova compagnia, nata dalla fusione dei due marchi. Un operatore che si pone come la grande famiglia dei suoi clienti.

Famiglia vuol dire rapporti umani. Allora, ecco che Fiorello è il testimonial vicino ai clienti oltre le necessità promozionali. L’amico da chiamare in qualsiasi momento, ad esempio per rendere felice una persona cara il giorno del compleanno.

Lo aveva già fatto nello spot di alcuni mesi fa, in cui partecipava ad una festa a sorpresa. Protagonista un ragazzo che deludeva il padre, mostrandosi sempre distratto dal telefono mentre lui gli parlava. In realtà, stava organizzando la serata per il papà, chiamando anche Fiorello.

Nel nuovo spot tv di WindTre, lo showman partecipa con la sua simpatia ad una situazione simile. Il piccolo Niccolò è costretto a festeggiare il compleanno in casa a causa del lockdown e il padre decide di animare la sua festicciola in famiglia coinvolgendo Fiorello.

Il comico rappresenta l’operatore, che grazie alla connessione fornita e all’attenzione riservata ai clienti, si dimostra indispensabile per renderli felici. Interviene in videochiamata con la colonna sonora della canzone “Esseri Umani” di Marco Mengoni. L’inno scelto dal marchio nelle campagne recenti, per evocare sensibilità verso chi sceglie i suoi servizi.

Spot in TV WindTre – Il video della pubblicità con Fiorello

Adolescenti e bambini hanno patito le restrizioni dettate dall’emergenza COVID-19. Senza scuola né altre possibilità di incontrare compagni ed amici, hanno subito le limitazioni con sacrificio.

Pensano a questo i genitori di Niccolò, mentre nella pubblicità di WindTre si adoperano per organizzargli la festa di compleanno. Festoni, torta, regali, sembra tutto in ordine per il sesto compleanno del figlio. Ma negli sguardi che si scambiano c’è mestizia per un party che avrebbe dovuto essere ben diverso.

Lo scorrere laconico in video degli sms con cui gli amici esprimono dispiacere per non poter essere presenti, accentuano il clima. Danno appuntamento al prossimo anno, ma sul volto del piccolo Niccolò la tristezza è palese.

In quel momento, uno sguardo al router della Super Fibra WindTre, regala un’idea al papà. Il sorriso si accende: vuole provare a contattare Fiorello e convincerlo a fare una sorpresa al bambino.

“Ciao, Fiore, hai impegni per stasera?”, gli chiede in video chiamata. Fiorello risponde ironizzando sul lockdown: “Impegni? Non lo so, mi sa che rimango a casa”.



La pubblicità di WindTre, a questo punto, vive una svolta. La festa non è quella sognata da Niccolò, ma quando si accendono le candeline, il sorriso arriva ugualmente. In collegamento video ci sono gli amici, i parenti e persino la maestra a spegnerle metaforicamente insieme a lui.

C’è anche Fiorello, che oltre a fargli la sorpresa gli strappa una risata: “Tanti auguri Niccolò! Siamo coetanei! Io ho uno zero in più, ma lo zero vale zero…”. Il bambino ride di gusto, come fa anche nelle versione breve dello spot tv, in cui la battuta cambia: “Anche io avevo la tua età, quando avevo la tua età”.

La felicità si chiude con la felicità del piccolo e con gli auguri in coro di chi è in collegamento con i vari device.

Le scelte pubblicitarie di WindTre

Non proprio originali le scelte pubblicitarie da parte di WindTre per questo spot in tv. Il frame utilizzato è lo stesso rilanciato da gran parte dei fornitori di servizi internet durante l’emergenza coronavirus. Ovvero, la promozione del proprio ruolo indispensabile nel garantire vicinanza pure in una situazione così severa.

È altrettanto vero che la pubblicità si innesta su scelte comunicative impostate ben prima dell’emergenza. Valutazioni che già puntavano sulla partecipazione di Fiorello in un ruolo di testimonial così connotato e che ora sono state adattate alla situazione.