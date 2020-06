Un piccolo colibrì è il protagonista del nuovo spot in tv Apple per iPad Pro, in rotazione televisiva da qualche settimana. Fa parte della campagna Float, realizzata per promuovere in tutto il mondo l’iPad Pro presentato a marzo e l’innovativa Magic Keyboard. Il colibrì voluto dall’azienda di Cupertino evoca le caratteristiche di punta del nuovo iPad, che grazie alla tastiera amplia l’utilizzo del tablet Apple.

Spot in TV Apple iPad Pro – Il colibrì danza con il nuovo iPad e la Magic Keyboard

Il colibrì è un uccello grande pochi centimetri, leggero, elegante, colorato, dal becco lungo e preciso. Dà un’idea di fragilità, ma gode di forza insospettabile ed ha capacità di volo uniche. Può rimanere sospeso in aria grazie ad un battito d’ali velocissimo e risparmiare energia nei momenti cruciali.

Si può partire da qui per comprendere la scelta di farlo diventare protagonista nel nuovo spot in tv di Apple iPad Pro. L’iPad Pro ha un processore di ultima generazione, piccolo e veloce come le ali dell’uccello più minuto al mondo. Ma è poco energivoro, perché risparmia batteria al momento giusto. Anche la nitidezza dei colori sullo schermo ricorda il suo piumaggio variopinto. Inoltre, l’iPad Pro ha un design minimale e sottile, non troppo pesante, ma nonostante ciò assicura una discreta robustezza.

Mentre, la nuova tastiera Apple Magic Keyboard consente di trasformare l’iPad Pro in una sorta di noteboook. Permette di scrivere e di puntare le icone sullo schermo grazie al trackpad e al cursore preciso come il becco di un colibrì.

In realtà, il nuovo iPad non sembra poter sostituire completamente un buon notebook. Sebbene la grande capacità di calcolo e la tastiera lo avvicinino ad un pc, in ambito software Apple deve ancora lavorare per compiere la trasformazione.

Tuttavia, la Magic Keyboard è un gadget che colpisce. Avvolge per intero l’iPad Pro come una normale custodia protettiva, per poi diventare il supporto che lo fa somigliare ad un notebook. Una trasformazione sorprendentemente solida, possibile a dispetto di uno spessore minimo. Si tratta della funzionalità Float, che dà il nome all’intera campagna pubblicitaria. Il costo, però, si avvicina ai 400€.

Video e canzone della nuova pubblicità Apple dedicata all’iPad e alla Magic Keyboard

Il video completo realizzato da Apple per la pubblicità dell’iPad Pro 2020 e della Magic Keyboard dura poco più di un minuto. Protagonista dello spot tv è proprio un colibrì, impegnato a capire cosa sia l’iPad che si trova davanti.

L’animazione in digitale lo mostra mentre si avvicina curioso allo schermo del tablet, apparentemente inerte. Rimane interdetto in sospensione, mentre continua a battere le ali di fronte a quello sfondo nero che pure lo riflette a specchio. Poi, lo schermo reagisce e si accende.

Gli occhi del colibrì si spalancano e l’uccello inizia ad agitarsi intorno all’iPad. Il dispositivo, da parte sua, asseconda i movimenti del colibrì, quasi replicandone per osmosi i caratteri fondamentali. Iniziano una vera e propria danza, al termine della quale si riconosceranno l’uno nell’altro.

Sorretto dalla Magic Keyboard grazie alla funzionalità Float, l’iPad mostra la definizione dello schermo pieno di colori, la tastiera, la fluidità di reazione alle sollecitazioni, le nuove fotocamere. Il colibrì è ammaliato al punto da riconoscersi nel tablet e lasciarsi andare alle sue tipiche evoluzioni in volo sullo sfondo colorato. È entrato in sintonia con l’iPad.

Per tutta la pubblicità di Apple iPad Pro, il sonoro è affidato unicamente alla canzone Dream girl di Anna of the North. L’evoluzione del brano segue il crescendo attraverso il quale l’iPad Pro mette in mostra i suoi punti di forza, mentre il Colibrì si riconosce in quell’oggetto che fino a pochi istanti prima era pieno di mistero.

Solo alla fine dello spot, si vede una mano chiudere l’iPad, che dopo aver scattato una foto al colibrì, l’ha conquistato.