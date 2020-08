Pasta Barilla e Roger Federer ancora insieme in un nuovo spot in tv. Stavolta, il fuoriclasse svizzero è testimonial in una lunga pubblicità che racconta l’incontro con Vittoria Oliveri e Carola Pessina. Sono le due giovanissime tenniste liguri conosciute in tutto il mondo grazie ad un video diventato virale durante il lockdown.

Federer realizza, così, il grande sogno delle ragazze e prosegue la narrazione pubblicitaria della quarantena realizzata da Barilla.

Spot in TV Barilla con Roger Federer, la storia delle tenniste liguri



Per comprendere il nuovo spot in tv di Barilla con Roger Federer, dunque, bisogna raccontare l’antefatto. Siamo a Finale Ligure (Savona) ed è la metà di aprile. Il lockdown è iniziato da quaranta giorni e il peso delle restrizioni inizia a diventare un macigno. Gli italiani hanno cucinato, giocato, guardato molta televisione, film e serie tv. Hanno letto e si sono messi alla prova con nuovi hobby.

Per alcuni, è stata l’occasione per ricucire rapporti familiari sfilacciati. Altri, soprattutto le vittime di violenza domestica, gli anziani e chi vive da solo in pochi metri quadrati, hanno affrontato settimane pesanti. Tutti, in ogni caso, dopo un mese e mezzo di quarantena sono provati.

Lo sono a maggior ragione i ragazzi, lontani dalla scuola e dagli amici. Vittoria Oliveri e Carola Pessina hanno, rispettivamente, tredici e undici anni e sono tenniste abituate ad allenarsi al campo. L’obiettivo è diventare professioniste e lo stop forzato è insopportabile.

Allora, salgono sulle terrazze in cima ai palazzi in cui vivono e iniziano a palleggiare con palline e racchette. C’è un dettaglio non da poco: si trovano ai lati opposti della strada. Le terrazze distano circa venti metri.

Vittoria e Carola sono divertite da quell’idea bizzarra. Molte palline finiscono in strada, qualche decina di metri sotto di loro, ma sono brave e riescono a fare lunghi scambi. Uno di questi è immortalato in un video caricato online, come tanti altri realizzati in quei giorni. Nel giro di qualche ora, spopola su tutti i social network.

Poi, lo rilancia la ATP, l’associazione dei tennisti professionisti. Da quel momento, il video diventa ancora più virale e fa il giro del mondo, consegnando Vittoria e Carola ad una fama inaspettata. Solo sui profili social della ATP, raggiunge quasi le quindici milioni di visualizzazioni.

Pubblicità Barilla e Roger Federer

L’altra parte della storia riguarda Roger Federer e Barilla. Federer è tra i più grandi tennisti di sempre, sicuramente il più grande della sua generazione. Un idolo capace di mettere d’accordo gli appassionati di tennis. Non solo per essere vincente come pochi, ma anche per l’eleganza e l’efficacia rara dei suoi colpi, perfezionati e rinnovati durante tutta la sua lunga carriera. A trentanove anni è ancora il quarto tennista più forte del momento. Un fuoriclasse.

Barilla lo ha scelto da anni come testimonial dei suoi prodotti e insieme hanno già realizzato alcuni spot. L’azienda italiana è leader mondiale nella produzione di pasta e pochi altri volti potevano assicurargli un prestigio internazionale come quello di Federer.

Ora, la collaborazione per questa nuova pubblicità, che è il punto di unione tra tutte le storie raccontate finora. Barilla è stata tra i marchi più attivi nel realizzare spot per far sentire la propria vicinanza agli italiani e incoraggiarli a resistere. Quello con la voce di Sophia Loren ha avuto molto successo, sebbene schiacciato da una retorica abusata, in quel periodo, da molte aziende.

Il filo che unisce Barilla e Roger Federer a Vittoria Oliveri e Carola Pessina, oltre al lockdown, è il tennis. Le due giovani atlete hanno rilasciato molte interviste negli ultimi mesi. In tutte, o quasi, c’è un ritornello: «Federer è il nostro idolo e incontrarlo sarebbe un sogno». La nuova pubblicità Barilla è la realizzazione di quel sogno, perché racconta l’incontro incontro con il tennista svizzero. Un momento dal valore anche simbolico, perché chiude in maniera positiva il racconto del lockdown fatto dall’azienda. Alla felicità di Vittoria e Carola, corrisponde l’entusiasmo per l’uscita dell’Italia dalla quarantena, nonostante le troppe vittime della pandemia.

Il video della pubblicità Barilla

La pubblicità Barilla con Roger Federer è stata ideata dall’Agenzia We Are Social e realizzato da BRW Filmland. Il video dura 4 minuti ed ha un titolo eloquente: The rooftop match with Roger Federer, ovvero La partita sul tetto con Roger Federer.

L’inizio somiglia ad una delle tante interviste rilasciate da Vittoria Oliveri e Carola Pessina. È evidente come nel corso dei mesi abbiano preso confidenza con le domande dei giornalisti. Raccontano davanti alla telecamera il loro momento di fama. Non sanno che dietro le quinte c’è Roger Federer. Il campione indossa le cuffie, divertito, e le ascolta confessare che è il loro idolo. La telecamera, intanto, indugia sullo scenario di Finale Ligure, una trama di tetti a pochi passi dal mare. Sono gli stessi del video virale.

Proprio quando le giovani tenniste stanno ammettendo la propria adorazione per Federer, l’asso svizzero si apposta silenziosamente dietro di loro. Infine, le interrompe mentre stanno parlando, lasciandole di sasso. La sorpresa sembra talmente genuina da rendere la scena realistica.

Dopo lo stupore, l’imbarazzo, la gioia, le ragazze si allenano con il campione. Improvvisano scambi del tutto simili a quello mostrato dal video che ha fatto il giro del mondo. Con la particolarità di mostrare persino gli errori di Roger Federer, le palline che cadono dai palazzi dopo un rovescio sbagliato, i sorrisi divertiti. La scena si conclude con un pranzo a base di pasta Barilla.

L’immancabile selfie con Federer immortala l’euforia delle tenniste, che condividono la loro gioia sui social network.

Poi, Federer annuncia a Vittoria Oliveri e Carola Pessina l’altra sorpresa: le ha iscritte ad un corso tenuto nell’accademia del tennista spagnolo Rafael Nadal. Il suo grande rivale negli anni passati, ma anche un amico e campione ex numero uno al mondo.