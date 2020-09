Fielmann e lo Chef Alessandro Borghese ancora insieme per una campagna pubblicitaria, inaugurata la scorsa settimana da uno spot in tv. L’azienda tedesca che produce e vende occhiali ha voluto lo Chef di 4 Ristoranti per promuovere una sorta di assicurazione sugli occhiali.

Spot in Tv Fielmann, la pubblicità degli occhiali con Alessandro Borghese

Alessandro Borghese è uno degli Chef più conosciuti e amati dal pubblico televisivo. Sul piccolo schermo ha esordito nel 2005, quando le cookstar non esistevano, ed ha consolidato la sua immagine con una strategia diversa da quella di tanti colleghi. Ai tempi del primo Cortesie per gli ospiti o di Chef per un giorno, i fornelli si accendevano davanti alle telecamere senza che la fama investisse i protagonisti.

Poi, sono arrivati i giganti come Masterchef. Il loro exploit è sembrato improvviso, ma veniva proprio dai tanti piccoli programmi di cucina che già affollavano i palinsesti. Tra questi, senza dubbio vanno considerati gli show con Alessandro Borghese. Ore di trasmissioni che hanno familiarizzato il grande pubblico con la buona cucina.

Borghese ha poi mantenuto questo profilo nel tempo. Ha voluto continuare a curare e far crescere format nuovi o poco conosciuti, facendoli diventare cult. I risultati sono un successo che dura ancora e un’identità televisiva inconfondibile.

Attento alla bontà e alle regole dell’alta cucina, non ha mai mostrato pose particolarmente impostate. Al contrario, un atteggiamento espansivo e vivace, non appiattito dal ruolo di fustigatore intransigente degli orrori culinari.

La sua è un’immagine resa peculiare anche dall’aspetto. I capelli ricci e scarmigliati, insieme alla voce allegra e spiritosa, lo rendono immediatamente riconoscibile. Ma tra gli elementi distintivi c’è sicuramente anche la montatura nera dei suoi occhiali Fielmann, ormai diventati un tutt’uno col suo volto nell’immaginario del pubblico. La collaborazione con Fielmann nasce proprio da questo particolare e Borghese è testimonial dell’azienda da qualche anno. Nel frattempo, il marchio tedesco ha aperto decine di punti vendita nel nostro Paese.

Il video della pubblicità degli occhiali Fielmann con Alessandro Borghese



Il video della pubblicità Fielmann con Alessandro Borghese dura venti secondi. A realizzarlo, l’agenzia LOW- The Big Now. L’obiettivo dello spot è promuovere la possibilità di cambiare gli occhiali Fielmann in caso di rottura o smarrimento. Ma la campagna punta anche a far conoscere il brand in Italia. A dispetto di un’espansione notevole nella rete di vendita, il marchio ne ha ancora bisogno.

Protagonisti della pubblicità sono Alessandro Borghese e un bambino impegnato nella preparazione di un dolce. Lo Chef compare sullo schermo del tablet attraverso cui il bambino segue le sue istruzioni. L’aspetto in alcune circostanze quasi fumettistico, ha reso Borghese amato dai bambini. Da qui anche esperienze come quella da giudice a Junior Masterchef Italia oppure nel doppiaggio di Star Wars Rebels.

Nella pubblicità, conduce il programma fittizio Cucine con vista. Con voce affabile e giocosa, guida il bambino che prepara un dolce nella cucina di casa. Impiastricciato di farina, il bambino non riesce più a vedere e toglie gli occhiali. Il cane, però, li prende e li nasconde, lasciandolo ad una vista troppo imprecisa. Borghese se ne accorge e chiede al bambino, in tono affettuoso e tranquillizante: “Piccolo chef! Che succede?”. Il bambino, imbronciato, gli spiega che senza gli occhiali Fielmann non riesce a continuare.

Borghese gli spiega che se perdi gli occhiali Fielmann o li rompi, basta tornare in negozio per averne un altro paio. Le immagini indugiano su un fodero con un felino disegnato in stile cartoon, per mostrare attenzione verso i più piccoli. Poi, Borghese si apposta fuori dal negozio in cui il bambino è andato a prendere i nuovi occhiali.

Il suo atteggiamento è spassoso e in linea con il personaggio, soprattutto nel rapporto con i bambini. Il motivo per cui anche uno spot banale riesce con naturalezza.