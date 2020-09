La partecipazione di Lady Gaga nello spot in tv di Valentino per il profumo Voce Viva è la novità pubblicitaria della settimana. Annunciata nei mesi scorsi, la collaborazione arriva con una campagna interamente pensata attorno all’espressione della propria unicità. Un lavoro destinato alla diffusione mondiale, con qualche piccolo adattamento ai diversi contesti.

Spot in TV Valentino, Lady Gaga nella pubblicità del profumo Voce Viva

Far sentire la voce, non aver timore di mostrare la propria individualità, esprimersi liberamente. Lo spot di Valentino per Voce Viva nasce da queste esortazioni, da seguire per regalare a sé stessi il giusto posto nel mondo. E la voce, in questo tentativo, è centrale. Parliamo della voce intesa come personalità, ma anche come strumento con cui ci esprimiamo. Con tutte le sue sfumature, è uno dei modi più potenti che abbiamo per farci sentire.

Se parliamo di voce, Lady Gaga non ha certo bisogno di essere scoperta. Una pop star decisamente dotata al livello vocale, allo stesso tempo unica per le sue particolarità artistiche. Ecco da dove nasce il concept della pubblicità di Valentino Voce Viva. “Usa la tua voce, afferma la tua unicità”, vogliono dirci Lady Gaga e Valentino. Qualunque cosa significhi per ciascuno di noi.

Quella di Lady Gaga, però, non è un’esortazione a restringere il mondo solo a sé stessi. Piuttosto, la libertà di esprimersi deve diventare uno stimolo per gli altri a fare altrettanto. A proteggere l’individualità di tutti, per stare meglio insieme e arricchirci l’un l’altro.

La pubblicità vuole convincerci che comprare una boccetta di profumo Valentino Voce Viva in qualche modo significhi alimentare questo spirito.

A proposito di identità, Lady Gaga ha realizzato per l’Italia una versione della pubblicità in cui pronuncia in italiano il claim della campagna: “La mia voce, la mia forza”. Il nonno era un siciliano emigrato negli USA e lei ha sempre rivendicato il suo legame con il nostro paese. Lo ha fatto anche durante il lockdown, quando ha mandato all’Italia un messaggio affettuoso di incoraggiamento.

Il video della pubblicità con Lady Gaga

Il video della pubblicità del profumo Valentino Voce Viva dura poco più di un minuto. È realizzato dall’Agenzia BETC Etoile Rouge con Iconoclast.

Lady Gaga lancia il suo messaggio affidandosi unicamente ad una versione rivisitata della sua canzone Sine From Above. Lo fa cantando in un bosco ai margini della città, vestita con un abito rosso di Valentino, pomposo ma molto elegante. Cammina, si guarda intorno in apparente armonia con sé stessa, la natura e il mondo intero, mentre in mano ha il nuovo profumo Voce Viva. Tuttavia, il brano racconta delle grandi difficoltà che si incontrano prima di riuscire ad affermarsi e la sua espressione, in qualche modo, ne parla.

Insieme a lei, nella pubblicità cantano una serie di giovani artisti. Non si trovano fisicamente nel bosco, ciascuno di loro è in un luogo diverso della città e interpreta la canzone secondo il proprio estro. Ma sembrano connessi e da quella connessione riescono a trarre un benessere crescente. È la massima espressione del messaggio di Valentino Voce Vice, secondo cui lasciare esprimere liberamente le individualità finisce per rafforzare tutti. Innanzitutto sé stessi, ma anche gli altri.

Lady Gaga lo conferma, guardando dritta in camera sul crescendo finale della canzone. L’espressione è quella serena e appagata di chi sente di aver raggiunto l’obiettivo.

Poi, la sua voce rimane solo fuori campo, a pronunciare il claim mentre lascia la scena alla boccetta di profumo: “La mia voce, la mia forza”.