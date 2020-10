Tornano in tv gli spot di Acqua Essenziale con Adriana Volpe e Federica Panicucci. Si tratta di pubblicità realizzate più di un anno fa, ma ora di nuovo in rotazione. Soprattutto su TV8, dove Adriana Volpe è diventata un volto di punta del canale.

Spot in tv Acqua Essenziale con Federica Panicucci e Adriana Volpe

Acqua Essenziale nasce dalla fonte delle Terme di Boario, in Val Camonica (Brescia). È connotata come l’acqua ideale per depurare il fegato e favorire la corretta attività intestinale. Proprietà che gli spot sottolineano esibendo la certificazione del Ministero della Salute.

Gran parte delle aziende che imbottigliano acqua, ormai, la vendono come elemento fondamentale per una vita sana. Ce ne sono per tutte le esigenze. L’acqua ricca di calcio, quella per i neonati, quella che facilita la diuresi, quella con poco sodio e così via.

L’obiettivo è assecondare la crescente tendenza degli acquirenti verso una scelta accurata di cibi (e acque) salutari per l’organismo. Anche perché, a ciò corrisponde una maggiore predisposizione alla spesa e, va da sé, un’opportunità ghiotta per le aziende.

La tendenza è chiara osservando le pubblicità delle acque minerali. Tra gli esempi recenti, uno dei più conosciuti è senz’altro quello di Acqua Uliveto, con Maria Grazia Cucinotta. Il lavoro dell’attrice come testimonial si focalizza sull’apporto di calcio di Uliveto, fondamentale soprattutto per le donne. Tuttavia, il discorso è valido per tutti o quasi i marchi che imbottigliano acqua.

Anche Acqua Essenziale, infatti, batte sul tasto del benessere, affidandosi a Federica Panicucci e Adriana Volpe. Due donne senz’altro in ottima forma fisica. Perfette per rivolgersi ad un target interessato al mantenimento di benessere ed equilibrio.

Acqua Essenziale, nella pubblicità, non rappresenta quel benessere come un felice effetto collaterale. Bensì, come il motivo irrinunciabile per farsi acquistare senza indugi.

Il video della pubblicità Acqua Essenziale

I video delle pubblicità di Acqua Essenziale puntano proprio alla massima evocazione del benessere. Nelle immagini è tutto bianco, luminoso, arieggiato, soffice. I protagonisti sorridono di continuo, come in uno stato di trance innescato dal benessere. Raccontano l’esperienza con Essenziale con la serenità con chi dal benessere fisico ha tratto anche una sorta di pace interiore.

Gli spot nascono come due distinti messaggi promozionali di un minuto. Alle testimonial Federica Panicucci ed Adriana Volpe si alternano testimonianze fittizie di persone comuni, impazienti di parlare del benessere ritrovato grazie all’acqua.

La Panicucci si alza di buon mattino, va in cucina e si concede due bicchieri di acqua a digiuno. Li gusta con occhi chiusi, come stesse provando la più bella sensazione possibile.

L’orologio segna le sette, la cucina è ventilata e molto luminosa. La casa è decisamente ampia e intorno c’è molto verde. La sua espressione estasiata si fonde con lo scenario circostante. In una celebrazione dell’armonia regalata da quel benessere.

Nel frattempo, alcuni acquirenti di Acqua Essenziale raccontano la loro esperienza. Non riescono a smettere di sorridere. Parlano di come sia cambiata al loro vita in sole poche settimane. Sembra si trovino di fronte ad un terapeuta, finalmente pronti a metterlo al corrente di quanto stiano bene.

La chiave di questa vitalità la illustrano Federica Panicucci e Adriana Volpe. Essenziale ha un’azione purificante del fegato che si ripercuote in maniera significativa sull’attività intestinale. Regala, così, una perfetta sensazione di regolarità al proprio corpo.

È bene ricordare, però, che difficilmente la semplice assunzione di acqua possa avere effetti così clamorosi.