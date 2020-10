Molino Casillo ha scelto Luca Argentero come testimonial negli spot in tv della rinnovata linea di farine biologiche. Quattro pubblicità, per cinque nuove farine, in cui l’attore prepara dolci, pizza, pane e pasta insieme alla famiglia. La campagna è appena iniziata e al momento sono due gli spot in onda sulle principali emittenti televisive.

Spot in TV Molino Casillo, Luca Argentero testimonial

Molino Casillo è un’azienda pugliese che lavora farine dal 1958. Produce soprattutto farine di alta qualità, biologiche e da grano 100% italiano. Un’azienda che negli ultimi mesi ha deciso di puntare anche nel marketing sull’espressione della sua natura premium.

Rientra in quest’ottica il coinvolgimento di Luca Argentero nelle nuove pubblicità. Il momento non è casuale, perché arriva in un periodo di lockdown e all’apice del successo della fiction DOC – Nelle tue mani.

Negli ultimi mesi di restrizioni e chiusure forzate, molti italiani hanno avuto il tempo di dedicarsi ai prodotti fatti in casa. Per alcuni, pane, pasta e dolci sono diventati più di un passatempo, l’arma con cui sopportare le limitazioni.

La farina è diventato persino motivo di corsa ai supermercati, prima che gli scaffali rischiassero di svuotarsi. Molino Casillo ha scelto di seguire questo ritrovato interesse, rinnovando e innovando l’offerta dei suoi prodotti.

Anche DOC – nelle tue mani arriva da un periodo di grande successo. È iniziata in pieno lockdown, a marzo, raccogliendo apprezzamenti come una nuova fiction non faceva da anni. Per Luca Argentero si è trasformata nell’occasione della consacrazione definitiva. L’attore piemontese era già molto apprezzato da un pubblico piuttosto ampio, ma con DOC ha raggiunto un’affermazione che a livello televisivo ancora gli mancava.

In fase di presentazione della campagna per Molino Casillo, Argentero ha ammesso di scegliere con cura i brand a cui prestare il proprio volto. Lui che ha già partecipato a pubblicità per aziende come Gillette e Nutella, ora si lega ad un marchio con cui sente affinità. Si è detto molto legato alle preparazioni fatte in casa. Soprattutto del pane, in cui ritrova valori semplici e genuini, ma allo stesso tempo fondamentali.

I video della pubblicità farina Casillo con Luca Argentero

Sono quattro i video previsti attualmente per la campagna dedicata alla farina Casillo. Uno per ciascun tipo di farina: per il pane, per la pasta, per i dolci e per la pizza.

A dire il vero, la linea di farine comprende anche quelle classiche, quelle regionali e alcune farine speciali. Oltre a una serie di farine selezionate da professionisti della cucina. Ma, almeno per ora, non compaiono nella campagna. Gli spot sono realizzati da Cannizzo Produzioni, con la regia di Tommaso Lusena.

Molino Casillo ha lavorato anche sul packaging. Oltre a ridisegnare i sacchetti, li ha resi biodegradabili e ne ha rivisto i colori.

Si vede bene fin dal primo video della pubblicità, nel quale i colori pastello si armonizzano con l’ambiente. Una cucina molto grande e piena di utensili, eppure dalle atmosfere rustiche e probabilmente familiari a gran parte del pubblico.

Lo spot si intitola “Desideri” ed è girato in due versioni. In entrambe, Luca Argentero è la figura chiave per la realizzazione i desideri della moglie e della figlia, qui interpretata dalla giovane Anna Ritale.

Nella prima, la moglie si avvicina e l’attore le dice, con una sorta di ironia piaciona stampata sul volto: “Oggi mi sento pizzaiolo, e posso esaudire ogni tuo desiderio”. Prende in mano il sacchetto di farina per la pizza, ma la donna non pensa alla pizza e smorza il suo entusiasmo: “Ah sì, eh? Vorrei una vacanza alle Maldive”.

Lo stesso accade con la figlia. Di fronte ai propositi di fare un bel dolce con la farina Casillo, la piccola preferisce esprimere il desiderio di diventare un unicorno colorato. Anche perché, non sembra molto convinta delle abilità del padre.

Luca Argentero chiude gli spot recitando con un’allusione ironica il claim della campagna: “Farine Molino Casillo, per ogni tuo desiderio… In cucina”.