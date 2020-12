L’Eredità Lorenzo da Roma è il nuovo campione. Ecco chi è

Lorenzo da Roma è il nuovo campione de L’Eredità. Dopo quattro ghigliottine consecutive affrontate dal supercampione Massimo Cannoletta, nella puntata di mercoledì 9 dicembre, il giovane romano è riuscito con una buona dose di fortuna ad arrivare alla Ghigliottina.

Il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia preserale ha incoronato però un nuovo campione per adesso senza portafoglio. Infatti Lorenzo da Roma non è riuscito a conquistare il montepremi accumulato alla sua prima Ghigliottina. Ma ci riproverà stasera.

L’Eredità Lorenzo da Roma – il percorso

Il percorso di Lorenzo da Roma inizia favorevolmente. Infatti riesce a superare la prima gara, ovvero La sfida dei sette. Per lui le domande a cui rispondere erano “porta sfortuna o fortuna“. Il concorrente è riuscito così ad arrivare al gioco successivo, ovvero Questo o quello.

Non è mai stato in pericolo e non ha mai dovuto confrontarsi con il famigerato gioco dei 60 secondi. È arrivato così dopo il quiz delle “Quattro date” alla fase dei “Paroloni”. Qui bisogna individuare il significato di una parola desueta, o usata molto di rado.

E Lorenzo è riuscito ad indovinare il significato di Rutabolo che è un attizzatoio. Conquista così l’accesso al Triello insieme al campione Massimo Cannoletta e Marco Rigon. Ma è proprio durante il Triello che avvengono notevoli colpi di scena. Infatti il campione Massimo Cannoletta sbaglia un paio di risposte e così i due concorrenti hanno la possibilità di entrare in gioco.

Tutto, però, è avvenuto nel corso di una domanda fatta da Flavio Insinna allo stesso ex campione Cannoletta. Il quesito era il seguente: “negli anni ’40 il contabile Rudolf Benesh ideò un famoso metodo di notazione su pentagramma, per cosa?“.

Le opzioni erano quattro: mosse degli scacchi, legami chimici, passi di danza e variazioni meteorologiche. Quella giusta era passi di danza. In questo modo l’eredità che prima apparteneva a Cannoletta, e successivamente era passata a Rigon, cade nelle mani di Lorenzo da Roma. Il concorrente arriva così alla somma di 210.000 euro e si accomoda al tavolo per la sua prima Ghigliottina.

La Ghigliottina del 9 dicembre 2020

Lorenzo da Roma riesce a dimezzare soltanto due volte. Conserva così la somma di 52.500 euro. E le cinque parole faticosamente scelte sono le seguenti: Gioco, Curare, Bottega, Comuni e Zero.

Purtroppo il nuovo campione sbaglia. La parola che ha scritto è Chiudere. Invece il termine giusto che si abbinava agli altri cinque era Interessi. Inoltre facciamo notare che la parola da individuare non può mai essere un verbo secondo il regolamento del game show.

Chi è Lorenzo da Roma?

Lorenzo da Roma è un giovane Ingegnere Civile con laurea triennale. Sta frequentando però anche il corso magistrale per la laurea completa. É riuscito a rimanere a L’Eredità già per alcune puntate.

Tanto è bastato per farsi conoscere soprattutto dal popolo dei social network che ha immediatamente avuto per lui una grande simpatia. Lorenzo è molto apprezzato sui social, soprattutto per il suo aspetto fisico e per la bellezza dei suoi occhi, decantata coralmente da tutto il popolo del web. Inoltre in rete si è scatenata una vera e propria caccia al suo cognome.

Il suo desiderio più grande, una volta presa la laurea magistrale, è di recarsi negli Stati Uniti per approfondire la professione. Lo stesso Flavio Insinna non ha potuto fare a meno di notare il suo appeal e lo ha più volte paragonato ad un dio greco.