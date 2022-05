Champions League 3-4 maggio, la programmazione tv: Villareal-Liverpool su Canale 5

Condividi su

Martedì 3 e mercoledì 4 maggio, dalle ore 21:00, si giocheranno le semifinali di ritorno di Champions League. Due le sfide in programmazione. Si partirà martedì con il match tra il Villareal e il Liverpool. Il giorno dopo, invece, si disputerà la partita tra il Real Madrid e il Manchester City.

Champions League 3-4 maggio, la partita di martedì

Le semifinali di ritorno di Champions League, dunque, prenderanno il via martedì 3 maggio. In questa data, infatti, il Villareal ospiterà i Reds. La squadra allenata da Emery è la vera e propria sorpresa della competizione, avendo eliminato club prestigiosi come la Juventus e il Bayern Monaco. Per centrare la finale, però, il club spagnolo dovrà rimontare il 2 a 0 subito all’andata.

La sfida di Champions League di martedì 3 maggio sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Il match, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming dal sito sportmediaset.it. Il match sarà preceduto da un lungo pre-partita, visibile solo sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’appuntamento sarà condotto da Barbara Radaelli e avrà, come ospite, Mino Taveri. Subito dopo il match, in onda dalle 21:00, Canale 5 ospiterà, invece, un ricco post-partita condotto da Alberto Brandi. In studio, con lui, ci saranno molti ospiti tra i quali Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino e Alessio Tacchinardi. Per analizzare i casi da moviola, invece, ci sarà Graziano Cesari.

Il match tra Villareal e Liverpool sarà visibile anche su Sky

Ma il match di Champions League di martedì 3 maggio sarà trasmesso anche su Sky. In particolare, la partita sarà visibile su ben quattro canali differenti. In primis, Villareal-Liverpool sarà trasmessa su Sky Sport 1 (canale 201). Ma, ancora, l’incontro sarà visibile anche su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e, infine, Sky Sport HD (canale 251). Il fischio di inizio del match sarà preceduto da un lungo pre-partita, al via dalle 20:00. Subito dopo la fine dell’incontro, invece, sarà trasmesso un post-partita dove, in compagnia di numerosi ospiti, verrà analizzato quanto accaduto in campo.

Champions League 3-4 maggio, dove vedere Real Madrid-Manchester City

Differente il discorso per quanto riguarda la semifinale in onda mercoledì 4 maggio. Real Madrid-Manchester City, infatti, sarà trasmessa, dalle ore 21:00, in esclusiva su Amazon Prime Video. Il match è molto atteso, anche in virtù dell’ottimo calcio giocato nella partita di andata. Una settimana fa, infatti, a vincere è stato il Manchester City, con il risultato di 4 a 3. Il Real, fresco vincitore della Liga, dovrà cercare di rimontare il risultato.

Sull’emittente OTT, il collegamento inizierà alle ore 20:00, quando partirà il lungo pre-partita. A condurre l’appuntamento ci sarà Giulia Mizzoni. La giornalista, dallo stadio Bernabeu, avrà come ospiti Patrice Evra, Claudio Marchisio e Clarence Seedorf. Subito dopo l’incontro, invece, sarà dato spazio al post-partita, condotto da Marco Cattaneo. Con lui, per commentare quanto successo in campo, ci saranno anche Luca Toni e Gianfranco Zola.

Champions League 3-4 maggio, telecronisti

Di seguito, l’elenco dei telecronisti delle semifinali di Champions League in onda martedì 3 e mercoledì 4 maggio.

Villareal-Liverpool: Canale 5 (Massimo Callegari e Roberto Cravero), Sky Sport (Federico Zancan-Paolo Di Canio).

Real Madrid-Manchester City: Amazon Prime Video (Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini).