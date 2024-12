My Home My Destiny 31 agosto 1° settembre: trama, cast e curiosità

La programmazione tv di My Home My Destiny procede con due nuove puntate sabato 31 agosto e domenica 1° settembre. La soap turca è trasmessa su Canale 5 dalle ore 14:30 circa.

My Home My Destiny 31 agosto 1° settembre, regista e dove è girata

La seconda stagione è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Nelle prossime settimane cambia la programmazione tv della soap. Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, il titolo è trasmesso tutti i pomeriggi, su Canale 5. A partire dal 7 settembre, però, non dovrebbe più trovare posto nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Non è chiaro dove e quanto saranno trasmessi i restanti appuntamenti, tutti già fruibili in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

My Home My Destiny 31 agosto 1° settembre, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di oggi, sabato 31 agosto, Mujgan si reca all’interno della stazione dei pullman, dove si appresta a lasciare la città per partire in direzione Erzurum. Poco prima di prendere il bus, la donna è raggiunta da Cemile e Nuh, che sono giunte fino a lì nel tentativo di dare un ultimo saluto all’amica prima della sua partenza. Intanto, nello stesso momento, Burhan è rinchiuso nella sua macchina e sembra essere fortemente turbato. Con sé ha una pistola, che dopo qualche titubanza utilizza per sparare Mujgan.

Spoiler finale

Durante l’episodio di My Home My Destiny di domenica, Zeynep sale in moto per partire in compagnia di Baris. I due sono notati da Mehdi, che rimane profondamente scosso ed è sempre più geloso per la vicinanza fra i due. Mujgan è ricoverata in ospedale e, nonostante gli sforzi dei medici, la donna perde la vita. In casa fervono i preparativi per organizzare il rito funebre della donna. Fra le più scosse per ciò che è successo c’è Cemile, che è visibilmente traumatizzata e fa di tutto pur di essere impegnata e non pensare a ciò che è successo alla sorella. Nuh, accorgendosi di tale fatto, la invita a sfogarsi. Zeynep, preoccupata per le possibili reazione di Mehdi, decide di stare al fianco dell’uomo.

My Home My Destiny 31 agosto 1° settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi due appuntamenti di My Home My Destiny, in onda sabato e domenica, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.