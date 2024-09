Pubblicità Finish: lo chef Giorgio Locatelli promuove le capsule Ultimate Plus

Nonostante siano passati svariati mesi dalla pubblicazione, su molte emittenti televisive continua ad essere in rotazione la pubblicità della Finish. La nota società di detersivi per lavastoviglie ha deciso di affidare il ruolo di testimonial allo chef Giorgio Locatelli.

Pubblicità Finish, sono promosse le capsule Ultimate Plus

La pubblicità Finish con protagonista Giorgio Locatelli è una realizzazione originale della società Havas Milan, che già in passato ha collaborato con la società. La comunicazione, gestita da Dentsu, non si limita alla sola televisione, dove ha debuttato nel giugno del 2023. Sia Locatelli che il marchio, in concomitanza con l’uscita in tv, hanno dato il via ad una serie di iniziative promozionali che coinvolgono gli ambienti social e, in generale, l’online.

L’obiettivo dello spot è quello di promuovere le capsule Ultimate Plus. Tale prodotto, che il brand presenta quasi come rivoluzionario, promette di ottenere una pulizia “intensa” e una brillantezza “eccezionale” durante i vari lavaggi. Ciò grazie ad una particolare tecnologia che permette al prodotto di agire nel momento giusto e di rimuovere anche lo sporco bruciato senza alcun pre-lavaggio.

La descrizione del promo

Al centro della pubblicità di Finish c’è lo chef Giorgio Locatelli. Da quando ha venti anni ha lasciato l’Italia e, dalla metà degli anni ’80, si è trasferito a Londra. Qui ha ottenuto la fama da grande chef, grazie ad una serie di prestigiose collaborazioni lavorative che lo hanno portato, in seguito, ad aprire il suo primo ristorante, insignito di una stella Michelin. Da qualche anno a questa parte, Locatelli è divenuto un volto noto della televisione, grazie al ruolo da giudice a MasterChef Italia.

Locatelli, durante il promo, si diletta ai fornelli in alcune preparazioni ed afferma: “Della cucina amo tutto, anche la più piccola grattata. Ma una cosa l’ho sempre odiata: grattare lo sporco ostinato“. In seguito, lo chef tira fuori le capsule Ultime Finish, che sono in grado di compiere “quattro azioni contro lo sporco: rimuovere le macchie, staccare lo sporco incrostato, elimina l’unto e dona brillantezza“. Infine, lo chef afferma: “Per me è imbattibile“.

Pubblicità Finish, la recensione

Niente di memorabile, ma comunque efficace. Potrebbe essere descritta così la pubblicità di Finish con protagonista Giorgio Locatelli. La decisione di affidare a quest’ultimo il ruolo di testimonial ha sicuramente senso, visto il campo di applicazione del prodotto pubblicizzato. Nei trenta secondi di produzione, il fulcro della narrazione è la spiegazione delle capsule, con Locatelli che, in modo chiaro e con l’ausilio di immagini di accompagnamento, mostra i vantaggi legati all’utilizzo di Ultimate Plus. Come sempre, la strategia di accompagnare le spiegazioni parlate con delle illustrazioni è funzionale e si rivela essere un’ottima opzione.