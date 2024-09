Pubblicità Alfa Romeo, il protagonista è Pedro Alonso de La Casa di Carta:

Da qualche settimana, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità della Alfa Romeo. La nota società di auto ha deciso di affidare il ruolo di testimonial all’attore spagnolo Pedro Alonso.

Pubblicità Alfa Romeo, regista e chi è il testimonial

Alfa Romeo ha deciso di lanciare una nuova campagna pubblicitaria mirata alla promozione dell’Alfa Romeo Junior, auto compatta sportiva che permette al marchio di tornare come protagonista nel settore a livello globale. La società che ha lavorato alla realizzazione del promo è la Akita Film. L’agenzia creativa, invece, è Migrante. La regia è a cura di Sebastien Grousset, che in passato ha già diretto altre produzioni pubblicitarie.

Esistono varie versioni della pubblicità dell’Alfa Romeo. Quella integrale, in onda dal 15 al 28 settembre, ha una durata di un minuto ed è stata pubblicata in anteprima su Youtube. Quella ridotta, invece, dura per circa trenta secondi. La musica che accompagna le immagini è I Feel Love, brano del 1977 di Donna Summer, Giorgio Moroder e Pete Bellotte.

Chi è il testimonial e la descrizione

Nella pubblicità di Alfa Romeo il protagonista è il già citato Pedro Alonso. Quest’ultimo è un volto molto conosciuto in tutto il mondo soprattutto per aver interpretato il personaggio di Berlino ne La Casa di Carta. Un ruolo, il suo, talmente amato da aver convinto Netflix a lavorare ad una serie tv a lui completamente dedicata.

Nel corso della produzione, l’interprete si aggira minaccioso fra alcune persone che, intimorite, sono sedute all’interno di una grande stanza. Il protagonista, con le chiavi dell’Alfa Romeo Junior in mano, si avvicina ad alcune di loro, intimandoli a provare a convincerlo a comprare l’automobile. Tutti gli interpellati si concentrano sulle caratteristiche tecniche del mezzo, che però non soddisfano l’attore. La situazione cambia quando una ragazza domanda a Pedro Alonso se si ricorda l’ultima volta che è stato innamorato, invitandolo poi a salire a bordo della macchina. Il claim della pubblicità è Learn to love again, ovvero impara nuovamente ad amare.

Pubblicità Alfa Romeo, la recensione

La pubblicità dell’Alfa Romeo attira senz’altro la curiosità. Tale effetto è sicuramente dovuto alla presenza del testimonial. La società, infatti, è riuscita a ritagliare per lui un ruolo che richiama, neanche troppo vagamente, il personaggio per cui è famoso, ovvero Berlino de La Casa di Carta. Tale scelta è funzionale e il risultato finale è ottimo. Lo spot, inoltre, segue un filo logico, che è quello dei sentimenti che prevalgono sull’aspetto razionale. In quest’ottica acquisisce un senso la decisione di non dare spazio, nella produzione, alle caratteristiche tecniche dell’automobile.